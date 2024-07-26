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大陸 大陸焦點 特派現場

巴黎奧運中國代表隊奪金劍指六大項　歷屆236面金牌中佔192金

▲全紅嬋。（圖／CFP）

▲中國跳水隊全紅嬋與陳芋汐將在巴黎奧運進行「瑜亮之爭」。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

巴黎奧運於台灣時間明（27）日正式點燃戰火，對多數體育迷來說，全球好手角逐金牌的過程是最引人注目的焦點。根據外界預測分析，中美兩國的總金牌數將十分接近，競爭將格外激烈。在中國代表團方面，跳水、桌球、舉重、射擊、羽球與體操等六大項目將成為主要奪金標的，也將決定中國代表團在巴黎奧運的最終名次。

▲▼ 世錦賽冠軍中國組合王楚欽／孫穎莎 。（圖／CFP）

▲世界桌球一哥王楚欽和一姊孫穎莎將帶領中國代表隊挑戰該項目全部金牌。（圖／CFP）

《極目新聞》報導，根據國際奧委會巴黎奧運會信息服務提供的最新數據，從許海峰1984年為中國「射落」奧運會首金開始，中國體育代表團在洛杉磯奧運會至東京奧運會十屆夏奧會一共摘得263塊金牌。

在單項成績上，中國代表團曾在33個夏季奧運項目中獲得奧運獎牌，奪金最多的前十項分別是跳水（47金）、舉重（38金）、桌球（32金）、體操（29金）、射擊（26金）、羽毛球（20金）、游泳（16金）、田徑（11金）、柔道（8金）及跆拳道（7金）。

▲大陸「奪金保證」李雯雯因傷退賽。（圖／CFP）

▲大陸「81公斤以上級」（無限量級）舉重好手李雯雯。（圖／CFP）

值得注意的是，跳水、舉重、桌球、射擊、體操及羽球一直是中國的傳統優勢項目。在東京奧運比賽期間，這六項共奪得27面金牌，占中國代表團金牌總數（38面）的七成以上。

在這六大項目中，桌球和跳水是被外界公認的「夢之隊」，目標是拿下所有金牌。上屆東京奧運賽場上，中國桌球隊奪下4枚金牌，僅混合雙打失手。本屆巴黎奧運賽事，老將馬龍將劍指個人第六枚奧運金牌，同時，目前排名男單世界第一的新生代選手王楚欽也不容小覷。

女選手中，孫穎莎長期居於世界排名榜首，此次將出賽三項賽事；上屆女單冠軍陳夢也將為衛冕而戰，至於孫穎莎與王楚欽能否在混雙奪冠，將是中國隊金牌「全拿」的關鍵。

跳水項目則是中國代表團參加奧運以來最穩定的奪金項目。此次出征巴黎的中國跳水隊成員包括5名奧運冠軍和5名世錦賽冠軍。其中，曹緣是奧運四朝元老，全紅嬋、陳芋汐、王宗源和謝思埸都將是第二次征戰奧運。

外界分析，中國隊在跳水的八個分項比賽中均具奪金實力，尤其是全紅嬋和陳芋汐在女子單人10公尺跳台的「神仙打架」，最為引人注目。儘管中國隊此前未能在奧運上拿下跳水項目的所有金牌，但巴黎奧運仍被視為具有極大挑戰機會。

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