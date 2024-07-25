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大陸 大陸焦點 特派現場

背了16年！巴黎再現北京奧運背包　西班牙記者笑：史上最好的包

記者廖翊慈／綜合報導

2024巴黎奧運26日將在戶外舉行開幕式，近日當地已聚集各國記者在為賽事轉播做準備。一名西班牙記者Jose Antonio背著2008北京奧運出的後背包，引起熱議。Jose笑著說道，「背了16年了，是史上最好的包。」

據《中新網》報導，一名中國記者遲瀚宇表示，「昨天我在等公車的時候，和同事看到了一群外國記者在聊天，仔細一看，其中一名記者背的是北京奧運發的背包，我問他能不能接受訪問，他說他很害羞。」

▲▼。（圖／翻攝自微博）

▲▼巴黎再現2008北京奧運背包。（圖／翻攝自微博／中新視頻）

▲▼巴黎再現2008北京奧運背包。（圖／翻攝自微博／中新視頻）

▲西班牙記者Jose Antonio背的北京奧運背包。（圖／翻攝自微博／中新視頻）

他說道，「那位外國記者後來說，他們團隊的這幾個人當時一起去北京報導奧運賽事，16年過去了，他們還一起來巴黎奧運報導賽事，『包沒老，人先老了』，一晃就16年過去了。」

影片中的Jose開心展示自己的北京奧運背包，除了有些磨損之外，整體仍維持得很好。相關影片引起網友熱議，也有人曬出在里約奧運、東京奧運都遇到外國記者背著北京奧運的背包。

▲▼巴黎再現2008北京奧運背包。（圖／翻攝自微博／中新視頻）

▲有記者曬出在其他奧運遇到的「北京奧運包」。（圖／翻攝自微博）

公開資料顯示，北京奧運（Beijing 2008）於2008年8月8日在鳥巢舉辦。此屆奧運會共有204個參賽國家（地區），參賽運動員11438人，設28個大項、302小項，共有60000多名運動員、教練員和官員參加。該屆奧運共創造43項新世界紀錄及132項新奧運紀錄。

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