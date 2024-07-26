讓員工奮發向上「有方法」　大票讚中肯：只有這招最有效

▲怎麼讓員工奮發向上？（示意圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

要怎麼讓員工開心、奮發向上？近日財經網美胡采蘋就在臉書上分享「大實話」，在職場上，老闆做得再多，都不如把錢給夠來得實在，只要薪水給到位，上班就會很開心。文章曝光後，大票網友直呼中肯，「錢給得爽快，最重要了」、「別跟我談公司前途，我只在乎我的錢途」。

胡采蘋在臉書粉專「Emmy追劇時間」上發文表示，不論怎麼強調職場溝通、扁平組織等等，其實都不如把錢給夠來得實在，基本上，只要薪水給得好，大家每天上班都會覺得很開心，甚至奮發圖強，並願意溝通、傾聽。

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胡采蘋接著還說，如果公司的餐廳還放有零食，冰箱裡面放著可樂，且時不時還有貓來走動，「我覺得老闆基本上都不用講更多廢話」。

貼文曝光後，底下大票網友直呼，「我們唯一的共識就是給夠錢」、「記得我剛入職場時，前輩說過一句話。他說，工作久了，你會了解，上班只有兩件事快樂，第一領錢，第二放假」、「辦公室有寵物，心境真的很不一樣」、「沒錯，解決各種工作危機，只有這招最有效」、「真的，我現在就是給多少錢做多少事，其餘免談」。

也有網友表示，「餐廳不用零食可樂，有貓就好了」、「辦公室有貓就要按讚」、「有貓就給力」、「沒有錢跟貓不能解決的事情，如果有就再養兩隻貓」、「有貓可以吸大加分」。