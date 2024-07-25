放颱風假「公司真的沒給薪水」　網指出1點：很開心了

▲有沒有人颱風假沒有薪水領？（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

受到凱米颱風影響，部分縣市已經連放2天颱風假，不過根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，若勞工未出勤，雇主是「宜不扣發工資」。因此就有網友好奇，有沒有人放颱風假是沒有薪水的？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「有人颱風假是沒薪水的嗎」為標題發文，提到有很多人因為放颱風假而感到開心，但因為她自認愛錢，所以她其實沒有特別高興。只是無論如何，若風雨真的很大，安全才是最重要的。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我，但是有假還是開心」、「我好奇不給薪的公司到底是多還是少？我自己待的五間公司，就有四間是不給薪的，我家人還一直跟我辯說一般公司都會給薪」、「我，公司要再加油」、「無薪假，放了還影響考績，可以用特休請假，但還是要影響考績」、「我跟同事都不想放，雖然薪資照發，但是事情會越積越多啊」。

還有網友提到，颱風假雖然沒有錢領，但至少不會被扣全勤，「無薪假，但是不扣全勤就很開心了，反正一天的薪水也沒多少」、「颱風假就是無薪假，但不扣全勤」。

根據「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，若勞工因天然災害導致無法出勤，雇主不得視為曠工、遲到，也不能強迫勞工以事假或其他假別處理，「且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分」。

工資給付方面，勞工若因天然災害無法出勤，雖然颱風假與勞基法有關的「放假」目的、概念不同，且難歸責於雇主，「然雇主本應照扶勞工， 宜不扣發工資。」若雇主要求勞工出勤，「雇主應本『疼惜』之心，除照給當日工資外，宜加給勞工工資，並提供交通工具、交通津貼或其他必要之協助」。