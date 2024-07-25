不想放颱風假！1類人「秒懂原因」　兩派吵翻：出事沒比較好

▲有些人沒工作就沒薪水。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

凱米颱風襲台，不少縣市連放2天颱風假。由於部分公司不會扣薪，因此就讓一些上班族覺得賺到一天假，但是也有網友則發文感嘆，他實在不想放颱風假，因為他是「自營業業者」。貼文曝光後，引發網友討論。

該網友在臉書社團「匿名公社」上發文透露，他是一名自營業業者，所以實在不想要放颱風假，他知道很多人都會說「你愛上班你去啊」，但看到這些留言，只讓他心情更加無奈。

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貼文曝光後，不少沒有上班就沒有錢領的網友表示，「我懂，我也不是很喜歡上班，但是放颱風假就沒錢啊」、「我不喜歡工作，但不工作就沒收入」、「只有老闆才懂的煩」、「也是要有做才有錢，我也不是很想放假」、「我也不喜歡颱風假，因為沒有薪水」。

還有網友指出，「能理解啦，最悲哀的是工作全都要延，耗費更多時間」、「我們物流業也是！貨就積了兩天，等到上班的時候，司機一定送不完要加班」。

▲不少縣市放了兩天颱風假。資料照，與本文無關。（示意圖／記者李毓康攝）

不過也有網友回應，「領固定薪水的，然後這種政府公告不用上班又有錢可以拿的假，當然希望能多放就多放」、「賺錢有數，性命要顧」、「但不放，出了事沒比較好」、「說真的，你也可以開門營業啊！員工放假不代表你不能營業欸」、「又不是常常放颱風假，一年幾天而已」。

根據「天然災害停止上班及上課作業辦法」，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；未來24小時累積雨量預測達到山區200毫米、平地350毫米（各地區警戒值略有不同），且已致災或有致災之虞時；風力或降雨量雖未達標但影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，得發布停止上班及上課。不過各縣市是否停班停課，決定權仍掌握在各縣市政府手中。