凱米颱風吹倒路樹居民受困　和平警獲報前往救援

記者李陳信得／台中報導

凱米颱風來勢洶洶，台中市和平警分局接獲災害應變中心通報，今(25)日11時30分許，和平區雪山路富山巷旁道路，因颱風凱米山區連日豪雨，發生邊坡林木倒塌，阻斷車輛通行，大棟派出所大棟所所長謝濬紘、副所長陳漢逢及員警沈耿立，立即馳赴現場設立禁行警戒封鎖線，並於現場指揮疏導及伸縮長鋸鋸成小段方式，以協力徒手將該林樹擋道移至路邊，緊急排除恢復交通。

▲▼和平區雪山路富山巷因凱密台封吹倒路樹噘民無法出入受困通報應變中心，人力吃緊員警獲報趕往徒手用鋸子將大樹移除。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）





和平警分局大棟派出所大棟所所長謝濬紘、副所長陳漢逢及員警沈耿立，接獲災害應變中心通報，臺中市和平區中專一線育才巷富山巷旁道路，今天下午11時30分許，因颱風凱米山區連日豪雨，發生邊坡林木倒塌，幸好未造成人車傷亡。警即趕往現場，擺設三角錐並拉起警戒繩實施交管，防止車輛因彎道視線不良造成碰撞危險，維護用路安全，因造成居民受困，通報災害應變中心，立即馳赴現場設立禁行警戒封鎖線，並於現場指揮疏導及伸縮長鋸鋸成小段方式，以協力徒手將該林樹擋道移至路邊，緊急排除恢復交通。



和平分局分局長劉明興表示呼籲，颱風來襲時，民眾請在家做好防颱準備，並關注颱風最新動態，非必要避免外出，保護自身安全。請立即通知主管機關或打 110 通知警方前往協助處理。