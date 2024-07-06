木匠蟻懂截肢避感染　存活率高達90%

▲科學家發現木匠蟻會幫受傷同伴截肢，且存活率高。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

面對嚴重的傷勢，外科醫師會選擇截肢來挽救病患的生命。然而，根據最新研究顯示，人類並非唯一懂得截肢的物種，竟連螞蟻都擅於此術，這是研究團隊首次觀察到非人類動物為了預防感染而進行截肢，且存活率更高達9成。

據外媒報導，德國維爾茨堡大學的昆蟲學家弗蘭克（Erik Frank）率領的研究團隊在《當代生物學》期刊上發表了最新研究成果，他們發現棲息在美國東南部地區的佛羅里達木匠蟻（Camponotus floridanus）也會替受傷的同伴緊急截肢。

這些螞蟻會用嘴巴清潔同伴的傷口，或咬掉受傷的部位進行切除。至於採取何種治療方式，則取決於受傷的位置。如果是大腿（股骨）受傷，牠們通常會咬住受傷的腿，並用力拉扯或啃咬，從類似人類關節的「關節處」切斷。如果是小腿（脛骨）受傷，則只會進行清潔，不會進行截肢。

▲木匠蟻會咬住受傷的腿拉扯，幫同伴緊急截肢。（翻攝YT頻道New Scientist）

弗蘭克說明，螞蟻的血淋巴流動是關鍵，當「小腿」受傷，血淋巴流量增加，病菌在5分鐘內就會入侵，拖到手術完成後，截肢就失去意義。而「大腿」受傷時，血流速度變慢，螞蟻有時間截肢，減少感染擴散的風險。紀錄顯示大腿截肢後螞蟻的存活率高達9成，不處理的話只有4成。小腿僅清潔傷口，存活率也有7成5，不處理則只剩1成5。

弗蘭克推測，木匠蟻截肢行為的演化原因，可能與資源節約有關。「如果截肢能讓受傷的工蟻恢復工作能力，那麼其價值就很高；但若傷勢過重，同伴們也會放棄牠，讓牠自生自滅。」



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