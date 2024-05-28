兩岸逾30媒體人開啟貴州行　台青訪茅台鎮籲兩岸長長久久

▲媒體團參訪茅台鎮中國酒文化城。（圖／中新網）

記者蔡儀潔／綜合報導

由大陸貴州省和中國台灣網聯合主辦的「推進中國式現代化之看貴州——走進遵義」聯合採訪活動近日啓動，期間一行人前往了茅台鎮了解中國酒文化和醬香型白酒的製作工藝。台灣青年李雨涵表示，參觀中國酒文化城讓她了解到中華酒文化源遠流長，「希望兩岸也可以長長久久。」

綜合陸媒報導，來自兩岸的30多名媒體人26日起，在貴州遵義展開5天的參訪，對當地的經濟社會、旅遊文化、鄉村振興及民族風情等，進行深度採訪。

活動期間，媒體團到遵義市花茂村，了解當地通過發展旅遊產業推動鄉村振興，並參觀花茂村古法造紙和陶藝文化。台灣媒體人黃馨巧感慨，住在花茂村的人真幸福，「沒有想到大陸鄉村發展得這麼好。」

▲台青品嚐茅台冰淇淋。（圖／天眼新聞）

該參訪團還到了仁懷市茅台鎮，參訪中國酒文化城，更深入了解中國酒文化和醬香型白酒製作工藝。台青李雨涵首次品嘗了茅台冰淇淋，開心表示，「一定會推薦我台灣的朋友們來吃。」

具體行程顯示，聯合採訪團將走進世界自然遺產赤水丹霞，參訪桐梓海軍學校舊址、桐梓易地扶貧搬遷點蟠龍社區、正安吉他文化產業園、中國茶海、中國茶工業博物館等。