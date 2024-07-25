凱米雨量爆表「高雄茂林1124毫米破紀錄」　挑戰史上單日新高

▲凱米颱風撲台，全台雨勢猛烈。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風減弱為輕颱，但外圍環流及西南風旺盛水氣，為中南部帶來劇烈降雨，中央氣象署觀測，今（25日）0時至下午5時止，高雄茂林鄉測站累積雨量1124毫米，創2013年設站的紀錄，若晚間雨勢顯著，不排除突破1400毫米，刷新全台氣象測站累積雨量的新高紀錄，氣象署仍會持續觀察。

氣象署技正謝佩芸說，凱米颱風中心預計未來1、2小時進入中國陸地，強度已減為輕颱，但其環流相當寬廣，暴風半徑仍然有250公里，西半部及宜蘭、花蓮、澎湖、金門及馬祖仍在暴風圈籠罩範圍，預估深夜到明天凌晨本島脫離暴風圈。

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她表示，颱風外圍環流雨帶及西南風水氣持續影響台灣，尤其中南部地區，中心逐漸北移，比較強的雨帶也有往北移動的趨勢，強降雨將往中部擴張，台中以南到高雄未來1到2小時降雨最明顯，澎湖也要留意顯著強降雨。

▲氣象署技正謝佩芸預估，凱米颱風今天深夜到明凌晨台灣本島有機會脫離暴風圈。（圖／翻攝氣象署直播）

謝佩芸表示，今天白天到晚間之前降雨集中在苗栗以南、屏東及澎湖，入夜後雨勢持續，整體降雨量比白天下降，但雨勢仍強勁，尤其苗栗以南及澎湖、金門、馬祖都要留意，慎防颱風帶來強風豪雨。

她提到，明天颱風進入中國陸地，環流影響程度比今天減緩，但因為還是吹西南風，中南部持續有比較大降雨，尤其南部山區雨量相當顯著，到明天晚上降雨才會比較趨緩，但南部、東南部降雨持續

降雨情形，謝佩芸指出，從今天凌晨到下午5時為止，本島累積可觀雨量，降雨以中南部山區及嘉義以南平地為主，最顯著集中在嘉義及高屏山區，目前最大累積雨量在高雄茂林鄉測站1124毫米，屏東尾寮山、嘉義縣奮起湖也超過900毫米。

▲凱米颱風帶來可觀的降雨量。（圖／氣象署提供）

她說，目前觀測單日最高累積雨量為1402毫米，當時因莫拉克颱風來襲，此次凱米颱風，高雄茂林鄉從2013年設立測站以來，創下單日最高降雨量，若晚間有顯著雨帶，不排除今日累積雨量突破1400毫米，突破史上單日最高雨量紀錄，氣象署會持續觀察。

謝佩芸解釋，凱米颱風是逆時針環流，西北風配上西南風2股風向輻合，造成強降雨的雨帶，跟地形垂直交角，所以不斷往地形輸送，容易在同一個地方累積非常大降雨，這也是中南部雨勢持續且量質非常的大原因。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）