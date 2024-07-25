放颱風假也被罵？　林俊憲談最大考驗：別凡事都對南部指指點點

▲民進黨立委林俊憲、賴惠員八掌溪現場勘災。（圖／賴惠員辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

凱米襲台，24日21縣市都宣布放颱風假，但卻有人質疑根據路徑預測圖，颱風沒有掠過南部，為何南台灣也要放假？不過，事實證明南部確實風大雨大，25日各地更出現大淹水狀況。民進黨立委林俊憲直言，這種走勢的颱風，怕的是被引入的龐大西南氣流，過去的經驗，這才是對南部最大的考驗，真的不用凡事都要在網路上對南部指指點點。

林俊憲說，南部幾個縣市決定放颱風假，在網路上被大量洗版攻擊，最後卻證明決策是無比正確的。

林俊憲強調，南部怕的不是颱風本身，而是颱風引入龐大西南氣流帶來驚人雨量，過去的經驗，這才是對南部最大的考驗。不是看路徑預測圖沒有掠過南部，就斷定南部不會受影響，「我們生活的地方，我們自己最清楚，真的不用凡事都要在網路上對南部指指點點。」

凱米來襲，為中南部山區帶來超大豪雨，台南、嘉義邊界的八掌溪沿岸25日傳出多起災情，包含台一線八掌溪橋橋墩破洞封閉、通往鹿草的八掌溪二橋封閉、溪水溢堤等。另台鐵鐵道下方因大水出現破洞，造成沿岸地區大面積積水。

林俊憲今也前往視察，呼籲鄉親，颱風雖然逐漸離開台灣，但引進的西南氣流造成的大雨，才是南部接下來要注意的重點，請大家一定要隨時注意氣象變化，注意自身安全，一起平安度過這次颱風的考驗。