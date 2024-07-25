直升機掃射示威學生　孟加拉動亂逾150人死亡

▲孟加拉抗議活動變成暴力衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳香菱／綜合報導

根據BBC報導，孟加拉警方指出，「重啟配額」抗議活動演變成暴力衝突後，至少有532人被捕、超過150人死亡。最高法院在21日宣布，對特定群體提供的公共機構職位配額被降至7%，學生表示「我們的抗爭將持續下去」。據悉，為了鎮壓抗議行動，警方甚至出動直升機直接從空中開火，實彈掃射示威。

抗議浪潮從7月大學校園開始蔓延，起初是為了抗議政府重啟配額制度的計劃，現在主張要求釋放被捕學生，並請政府下台，學生們表示「我們的抗爭將持續下去」、「哈希納即刻下台！政府要對殺害抗議者負起責任」。

一名學生表示，示威者一開始只是想舉行和平集會，但員警在學生聚集時襲擊了他們，除投擲催淚彈，甚至還使用橡膠子彈，把學生困在校園內，阻止他們將重傷者送往醫院。

28歲學生示威者馬哈茂德（Shafkat Mahmud）透露，警方在19日直接把橡膠子彈改成實彈，用霰彈槍射擊、催淚瓦斯和聲音手榴彈攻擊，甚至有一架直升機直接從空中開火。外傳這天的抗議示威死傷最為慘重，警方被控朝抗議民眾發射實彈。

▲孟加拉示威學生表示，抗爭會持續下去。（圖／路透社）

據BBC報導指出，街上到處都是大火，被燒毀和破壞的車輛，員警和抗議者設置了許多路障，還有散落在路上的折斷樹枝。「這幾個小時，似乎每隔一分鐘就有人受傷」醫生表示，數十名患者在短時間內湧入醫院，大多數人都是被子彈擊中。

一名學生領袖伊斯蘭（Nahid Islam）表示，他被帶到一個房間裡審訊，還遭受到身體和精神上的折磨，直到隔天才恢復意識。對於學生的指控，新聞部長穆罕默德（Minister Mohammad Ali Arafat）告訴BBC，這一事件將進行調查，但他懷疑有人試圖詆毀警方。

總理哈希納（Sheikh Hasina）在20日宣布，「政府決定實施宵禁，即刻生效，並部署軍隊援助民政當局。」有官員透露，孟加拉實施宵禁是為了平息進一步暴力事件。孟加拉執政黨「人民聯盟黨」（Awami League）高層指出，在極端情況下，警方可向違反宵禁者開槍。