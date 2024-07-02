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遊客多千倍太擾民！　首爾景點「北村韓屋村」隔37年恢復觀光宵禁

▲▼南韓北村韓屋村，保留朝鮮風格的韓式建築。（圖／ETtoday資料照）

▲ 首爾北村韓屋村保留傳統韓式建築。（圖／ETtoday資料照）

記者陳宛貞／編譯

南韓首爾鍾路區的「北村韓屋村」是許多人第一次遊韓必去的景點，如今卻因觀光客太過擾民，宣布將重新實施消失37年的宵禁，部分地區自傍晚5時至上午10時禁止遊客進入，違者可處約10萬韓元（約新台幣2350元）罰款，今年10月開始試行。

《朝鮮日報》報導，鍾路區1日宣布，決定將三清洞、嘉會洞等北村韓屋村一帶指定為《觀光振興法》中的「特別管理區域」，限制遊客訪問的時間與路線，這也是全國首次由地方自治團體指定特別管理區域。

此次劃出的特別管理區域約112萬8000平方公尺（約34萬坪），根據民怨程度分為紅色、橘色及黃色共3個區域。居民投訴最多的紅色區域涵蓋居住用韓屋較多、遊客較為集中的北村路11街一帶，正讀圖書館北側也是最受遊客喜愛的拍照勝地；橘色區域為北村路5街及桂洞路一帶，黃色區域則為北村路12街。

紅色區域從傍晚5時至上午10時均不開放遊客通行，期間擅自闖入的遊客可處約10萬韓元罰款。這是自1988年相關措施解除後，時隔37年再次對遊客實施宵禁。

這項規定預計今年10月開始試行，明年3月起正式上路，日後才會訂定確切罰款金額。當局說明，去年當地遊客比居民多上千倍，導致居民都說「住不下去了」，居住權嚴重受到侵害，更導致人口減少。不過也有市民質疑，很難完全區分居民與遊客，此舉反而限制市民的自由通行權。

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