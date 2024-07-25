凱米颱風狂襲！雲林狂淹水　虎尾4層樓高大樹連根拔起...壓3車

▲凱米颱風強襲，虎尾四樓高大樹連拔倒地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

凱米颱風強襲，自昨至今（25）日持續狂風暴雨，雲林多處地區嚴重積淹水，虎尾鎮埒內、堀頭交界三聖宮旁產業道路，水淹及膝近100公尺；另虎尾公安里老人會館旁的一棵四層樓高路樹則遭連根拔起，壓住2汽車、1機車，目前由虎尾鎮公所積極排除狀況。

虎尾三聖宮旁的產業道路為埒內、堀頭里民眾來往必經道路，當地民眾指出，因大量雨水於附近溪埔仔中排，但宣洩不及導致淹水，水深約50公分；堀頭里長李萬壽指出，接到民眾陳情後，立即請自主防汛小隊前往當地拉起封鎖線。

▲凱米颱風強襲，雲林多處積淹水封路。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾公安里老人會館旁的大榕樹，因風勢猛烈遭連根拔起倒地，壓到當地住戶車輛。陳姓民眾表示，凌晨聽到一聲巨響，往外一看才發現巨大的路樹倒伏，甚至還壓到自己2輛汽車及1輛機車。里長黃中輝表示，此棵樹高約4層樓。虎尾鎮公所表示，目前已接獲數起案件，分別派員前往排除狀況。

元長鄉145縣線東庄路段發生十多棵路樹倒伏。鄉長李明明說，已經派清潔隊員前往排除狀況；北港鎮後溝橋水勢高漲，已於昨夜預防性封閉，目前水位已漲至路面。鎮長蕭美文表示，目前北港溪已暴漲，為避免災情已派員前往東陽、南安里緊急撤離39人，安置於北港朝天宮厚生大樓。

▲凱米颱風強襲，雲林多處積淹水封路，虎尾四樓高大樹連拔倒地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）