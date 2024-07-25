凱米發威！苗栗累計1.6萬戶停電　台電緊急搶修...538戶仍沒電

▲凱米颱風過境造成苗栗縣1.6萬停電，台電晝夜搶修，截至今天下午尚有538戶停電中。（圖／台電公司提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

凱米颱風過境台灣造成各縣市程度不同災情，苗栗縣部份地區受到強風、路樹傾倒等災害，截至25日中午累計停電戶數16,394戶，台灣苗栗區營業處日夜動員人力搶修，多數陸續復電，截至下午2時許尚有538戶停電中。

台電苗栗區營業處今天下午說，苗栗縣部份地區因颱風強勁陣風和樹木吹打，造成家戶配電線跳脫或斷裂，昨（24）日及今日凌晨已投入大量人力搶修，截至今日中午，累計停電戶數達16,394戶，主要地區集中苗栗市、頭份市、竹南鎮、大湖鄉、泰安鄉及南庄鄉，截至下午2時許，已復電15,856戶，目前尚有538戶搶修復電中。

苗栗區營業處說，台電平時與民意代表、里長建立LINE群組，考量苗栗地區多屬丘陵及山區，不易查知偏遠山區供電情形，若仍有個別用戶尚未來電，請聯絡轄區里長透過里長LINE群組通報，或請利用台灣電力APP、台電公司網站的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。

台電呼籲民眾，颱風期間外出請注意避開斷落或垂下的電線，千萬不可靠近或碰觸，以防感電；停電時可能造成十字路口交通指揮燈無法正常運作，請用路人特別注意交通安全，小心駕駛，家中如遇停電，請將電源總開關關閉，勿搭乘電梯，避免發生受困意外。