高雄特斯拉勇闖「凱米水世界」　駕駛急喊「不能停」驚險畫面曝

記者黃宥寧／高雄報導

強颱凱米狂風暴雨襲擊台灣，高雄市各地相繼出現嚴重淹水情形，有名特斯拉Model 3駕駛，行經三民區建工路時，上演了一場「水中探險」的奇觀，駕駛無懼街道上的積水已經深到幾乎淹沒了車輛的輪胎，甚至迫近車頂，彷彿駛入了一片小型水世界，仍苦中作樂持續向前，一旁副駕駛也持手機錄影紀錄。

從畫面可見，儘管車輛雨刷刷不停，仍無法看見前方的路，但該名「勇敢駕駛」卻絲毫不受外界惡劣天氣的影響，依舊向前行駛，副駕駛在艱困的情況下也保持輕鬆心情，開心地拿起手機錄影，似乎想把這場「水中冒險」記錄下來，影片中可以看到，車內甚至出現了進水情形，水珠在車廂內緩緩流淌，但2人笑聲也此起彼落。

▲特斯拉駕駛無畏風雨開車。（圖／翻攝自特斯拉LINE群）

對於影片中的奇特情景，有網友好奇地問道：「車子幾乎都泡水了，為什麼還能開？」另一些人則關心地詢問：「他們是怎麼從車裡下來的？」有趣的是，有人幽默地回應道：「特斯拉是不是該改裝一下，變成水陸兩用車呢？」還有眼尖的網友揶揄說：「看駕駛的手錶，估計他可以再買一台Model 3了。」更有網友打趣道：「名副其實的水鬼！」

對此，三民二分局覺民所於25日10時許發現建工路沿線多處有積水宣洩不及情形（目前積水已慢慢退去），員警發現後立即於該路段放置警示設施、並實施交通管制，籲請民眾配合管制。

三民二分局呼籲民眾颱風期間應掌握各項天氣警特報資訊並做好防颱工作，避免外出或前往山區、海邊進行各項活動。