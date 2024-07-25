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快訊／11地區明天達颱風假標準！最新風雨預測曝

▲▼凱米颱風逐漸遠離，北市街頭風雨趨緩,天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲凱米颱風逐漸遠離，中南部仍然有超大豪雨發生的機會。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風逐漸遠離台灣，最快今（25日）深夜解除本島陸上警報，中央氣象署公布最新風雨預測資料，未來24小時雨量預測，苗栗縣、台中市等8縣市山區達到停班停課標準；另外截至明中午12時，離島3個地區的風力預測也達標。不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

最新氣象資料顯示，凱米颱風過去3小時強度持續減弱，目前中心位於馬祖南南西方，向北北西轉西北移動，暴風圈仍籠罩高雄以北、東半部及澎湖、馬祖、金門，各地風雨持續，屏東亦須嚴加戒備；預計此颱風未來強度仍有持續減弱趨勢。

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▲▼最新風雨預報。（圖／氣象署提供）

▲最新風雨預報。（圖／氣象署提供）※點圖放大

氣象署下午4時最新風雨預測資料顯示，明上午6時至中午12時風力達到停班停課標準，包括澎湖縣、連江縣、金門縣等離島區域，台灣本島的縣市風力預測則均未達標。

未來24小時雨量部分，苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、台東縣山區等8縣市，到明晚8時的雨量預測均有達到停班停課標準。

▲▼最新風雨預報。（圖／氣象署提供）

▲最新風雨預報。（圖／氣象署提供）※點圖放大

根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，其平均風力可達七級以上或陣風可達十級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市略有不同），且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。但是否停班停課，仍由各縣市政府自行決定。

▲▼各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽。（圖／人事行政總局）

▲各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準一覽。（圖／取自人事行政總局網站）

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