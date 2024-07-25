凱米中心凌晨出海暴風圈仍籠罩台灣　　黃偉哲：市府嚴防豪大雨

▲台南市長黃偉哲早上於應變中心主持工作會議，表示暴風圈仍籠罩台灣，台南市政要嚴防豪大雨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

根據中央氣象署最新預報，凱米颱風強度減弱為中度颱風，25日凌晨4時20分許，於桃園新屋附近出海，但其暴風圈仍籠罩台灣，台南市長黃偉哲早上於應變中心主持工作會議。

黃偉哲市長說，依據氣象預報資料，凱米颱風持續西移至台灣西北部近海，台南預計25日下午6時脫離凱米的暴風圈，受其環流與西南風旺盛水氣的影響，台南市仍須嚴防局部大豪雨或超大豪雨，黃偉哲提醒市民朋友持續留意天氣情況，非必要請勿出門，並做好風雨防護措施。

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黃偉哲市長表示，凱米颱風攜帶的西南氣流水氣將帶來常顯著的降雨，過去24小時發生八掌溪水暴漲溢堤，曾文溪及鹽水溪水位也越過警戒區，黃偉哲強調，接續颱風風勢可能逐漸變小，但雨勢卻會逐漸增強，未來的氣象情勢不容樂觀。

黄偉哲市長會中指示市府各單位嚴加戒備，保障市民生命財產安全，亦請民眾不要掉以輕心，切勿冒險海邊觀浪；另外，部分即將滿庫的水庫可能採取預防性洩洪措施，黃偉哲呼籲下游民眾務必注意，遠離河岸，以策安全。

根據台南災害應變中心資料，截至25日8點前，台南市尚無死亡及失蹤情形，40人受傷，33座橋樑、10路段道路封閉。另有11件積水事件，分別位於七股、仁德、白河、東區等4個行政區，目前已退水有7件，退水中4件；廣告招牌災情處理共計35件。此外，因應可能的劇烈降雨，東山區、南化區、楠西區、白河區等行政區土石流紅色警戒會持續至25日夜間。

▲台南市消防局第一大隊於25日上午配合區公所於後壁菁豐里強制撤離1人，該男性為外地來的流浪漢非本市居民，交由區公所安置。

台南市消防局第一大隊及白河分局警方，於25日上午10時20分許，配合區公所於後壁菁豐里強制撤離1人，該男性為外地來的流浪漢非台南市居民，交由區公所安置。