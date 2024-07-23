凱米有機會連2天颱風假？氣象署：明下半天到後天「3區風雨劇烈」

▲中颱凱米已發布海上警報。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署今（23日）持續針對中颱凱米發布海上警報，不排除中午到下午發布陸上警報，目前颱風路徑往南修，周三、周四有機會穿越北部陸地進入台灣海峽，西半部、宜蘭及花蓮北側有豪大雨發生的機會，影響最劇烈，山區可能出現超大豪雨，提醒大家做好防颱準備。

氣象署預報員劉宇其說，目前凱米颱風位在台灣東南方約490公里的海面上，過去這段時間颱風強度與暴風圈逐漸擴大，台灣北方海域適合發展，北上過程持續增強，未來先以偏北方向前進，暴風圈在明天涵蓋北方海面，降雨逐步增多。

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▲凱米颱風進逼，周三、周四風雨最劇烈。（圖／氣象署提供）

他表示，目前台灣東部外海雲系發展旺盛，東北部、東半部出現短暫陣雨，隨著颱風靠近雨勢越來越明顯，北部、東半部越晚降雨機率越高，而中部南部典型夏季天氣，留意午後雷陣雨發展，各地沒下雨溫度偏高，可能出現36度高溫。

劉宇其指出，隨著颱風靠近，今天入夜北部東北部雨勢轉大，明天風雨更明顯，在東半部、基隆北海岸及恆春半島可能出現3公尺以上的浪高，海況逐漸轉差，明天颱風更接近，台灣各地沿海浪高2公尺甚至4公尺的浪高，不適合前往海邊活動。

▲隨著颱風靠近，台灣各地沿海可能出現3公尺以上浪高。（圖／氣象署提供）

颱風走勢，劉宇其表示，凱米逐漸往台灣東方海面移動，周三、周四有機會穿過北端陸地進入台灣海峽，也影響台灣最大的時候，路徑與前幾天相比更往南、更靠近台灣陸地，因此對於台灣風雨帶來影響更大。

他說，周三、周四颱風最靠近，全台灣容易有豪大雨，不乏有短延時強降雨，尤其西半部、宜蘭及花蓮北側有豪大雨，山區甚至有超大豪雨發生機會。周五登陸中國逐漸遠離，後續水氣仍多，因此中部南部仍有豪大雨發生的可能。

▲未來天氣變化趨勢 。（圖／氣象署提供）

劉宇其指出，今天中午到下午可能針對部分縣市發布陸上警報，隨著颱風接近陸上警報區域也會擴大。從目前預報路徑來看，接近東北部機會高，不排除往花蓮或北部近海通過，登陸縣市仍要觀察，但無論登陸與否或登陸地點，對台灣影響都很大。

至於颱風假，劉宇其表示，從影響層面來說，影響最大時間點從周三下半天開始到周四白天，颱風通過台灣陸地，風雨最大，西半部、宜蘭及花蓮北部的風雨影響劇烈，停班課標準仍要視當時颱風強度與結構而定。