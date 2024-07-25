8年來首登陸強颱！　「一日多變」凱米估今晚解除陸警

▲凱米上午8時動態。（圖／中央氣象署）



記者張靖榕／綜合報導

凱米颱風今晨於桃園出海，但中南部此時更須嚴防豪大雨災害。天氣粉專指出，今年第一個登陸台灣的颱風凱米，也是8年來首個登陸的強颱，主因是形成時優異的海溫條件，以及受到環流與地形交互作用，使得當時變強變大朝台灣登陸的凱米變成一個「一日多變」的強颱；粉專預估，陸上警報將隨著凱米遠離，於今天深夜解除。

「天氣風險 WeatherRisk」今晨發文，指出凱米颱風中心24日下午接近宜花近海時，因受到環流與地形的影響，先向南下墜並逆時針迴轉一圈後再北上，於宜蘭南澳登陸，正是這一異常路徑導致颱風中心晚數小時登陸，並在過程中肆虐花蓮及宜蘭地區。

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中南部山區雨量驚人

凱米中心於今晨4時20分於桃園新屋出海，所攜帶的西南氣流水氣則從昨晚到今晨為中南部帶來強風豪雨，尤其嘉義阿里山以南至高屏山區，短短一天內累積800至1000毫米的雨量，極其驚人。

▲八掌溪溢堤。（圖／翻攝水上鄉公所臉書）

陸警估今深夜解除；凱米有機會在海上減速、重整結構

凱米中心目前仍在台灣海峽北部，預計繼續往中國沿岸方向移動，根據高精細區域模式預報資料，今天白天凱米在台灣海峽北部預計會減速並重整結構，路線會搖擺不定，預計到了傍晚將在中國沿岸登陸。

台灣今天深夜預計將脫離暴風圈並解除陸上颱風警報，海上警報則可能在26日清晨解除。

中南部仍有明顯降雨，北部偶有間歇強風雨

苗栗以南至台東地區需要小心，颱風引進的西南氣流將帶來顯著降雨，氣象署預測山區局部豪雨可達24小時500毫米，平地短時豪雨則可能達3小時100毫米或短時豪大雨200毫米雨量，同時伴隨8至10級強陣風。宜蘭、花蓮地區亦受後續強勁東南風影響，山區雨量可達局部豪雨甚至大豪雨，平地亦有大雨或豪雨，陣風8至10級。北部地區如大台北、桃園、新竹相對進入背風區，但仍有間歇強風雨，山區局部大雨到豪雨，平地局部大雨，陣風7至9級，北部地區需保持警戒。

凱米26日逐漸遠離，雖然警報解除，但受外圍南風影響，苗栗以南至高屏地區仍有明顯降雨，尤其上午山區豪雨機率高，午後雨勢才逐漸減緩，風力預計白天仍有強陣風，晚間才會趨緩。北部、東半部則降雨減少，短暫陣雨機會高，但雨勢和風力均減弱，下半天之後降雨的狀況甚至會有逐漸停止的機會。

到了周末太平洋高壓逐漸增強，但台灣仍在高壓邊緣，南部、東南部局部短暫陣雨或雷雨，午後熱對流旺盛，局部短時大雨機率高，天氣不穩定，建議周末活動避免前往山區、低窪地區及海邊，平地或室內活動較安全。溫度回升至32至34度或以上，悶熱感再度來襲，需特別注意。