凱米「明晨結束台灣之旅」　專家示警：苗栗以南戒備大豪雨

▲凱米颱風暴風圈脫離台灣陸地的時間點，預估落在今晚11時前後。（圖／翻攝林老師氣象站）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風今（25日）凌晨4時40分左右，自桃園市新屋區附近出海，氣象專家林得恩指出，凱米明晨即將結束台灣之旅，但受颱風環流及西南風挾帶旺盛水氣，中南部山區易有超大豪雨，苗栗以南平地亦有持續短延時大豪雨發生。前中央氣象局長鄭明典說，北台灣風雨相對緩和。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書粉絲團 「林老師氣象站」表示，凱米颱風於今日0時於宜蘭南澳登陸後，由於受地形破壞，強度從原先的強烈颱風減弱為中度颱風，今晨颱風中心出海。

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他說，今日颱風暴風圈仍籠罩台灣及澎湖、馬祖，各地風雨持續中，受颱風環流與西南風挾帶旺盛水氣的影響，除中南部山區易有超大豪雨，苗栗以南平地亦有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生，仍請嚴加戒備。

林得恩預估，凱米颱風暴風圈脫離台灣陸地的時間點會落在今晚11時前後，暴風圈脫離台灣近海的時間點落在明早9時前後。明日環境仍為西南風，中南部地區有陣雨或雷雨並易有大雨或豪雨發生的機率，山區最為顯著；其他地區則有局部短暫間歇性的陣雨發生，仍需加強留意。

鄭明典也在臉書po出氣象署觀測全台累積雨量分布圖，並表示今天要改成「大間距」雨量圖，氣象署自己的颱風模式，日累積雨量很高、很高，北台灣風雨相對緩和。