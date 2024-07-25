墨西哥總統警告川普　關閉美墨邊境將會損失3250億美元

▲墨西哥總統寫信向川普喊話。（圖／路透）

記者陳香菱／綜合報導

根據衛報（The Guardian）報導，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）寫信給美國前總統川普表示，如果他再次當選，「任何關閉美墨邊境的企圖，都會引發雙方的叛亂」，這種行為將會傷害到墨西哥為美國帶來的3250億美元，也損失與中國對抗的唯一競爭途徑。

川普在共和黨全國代表大會上提到，南部邊境的大規模入侵，將苦難、犯罪、貧困、疾病和破壞傳播到美國各地的社區。

羅培茲歐布拉多提醒，有近4000萬墨西哥人居住在美國，每10名農業工人中就有7名是墨西哥人，墨西哥人去年為美國經濟貢獻了3250億美元，且美墨加協定（USMCA）使美國消費者的商品更便宜，「是成功對抗中國經濟和商業進步帶來的競爭的唯一途徑」。

他在信中強調，兩國之間的經濟一體化及關閉邊界，將對人民、工業和商業造成的損害。

川普在Fox News上指出，「現在，芬太尼和其他致命毒品正在不受控制地湧入我們的國家 ，每年奪走超過10萬美國人的生命」，而芬太尼每年殺死30萬墨西哥人 ，如果他們願意，可以「在兩分鐘內幹掉總統」，偏偏拜登永遠無法解決藥物過量危機，因為「他正在積極摧毀我們的邊界」。

川普政府在2019年曾實施《移民保護協議》，也被稱作「留在墨西哥」政策，要求來自中美洲、尋求美國庇護的移民停留在墨西哥邊境城市，等待美國法院審理庇護申請，希望能減少非法移民和毒品走私的情況。

在「留在墨西哥」政策下，約有7萬人被遣返回墨西哥，他們經常被留在邊境好幾個月，有時還遭到犯罪團伙的襲擊。據慈善組織「人權第一」估計，有超過1500名移民在返回墨西哥後遭到綁架、強姦或虐待，拜登認為是「不人道」政策。

羅培茲歐布拉多認為，「這只是短期的解決方案，並非長期可行。」墨西哥希望美方「找出問題的根本原因，並認真審視它們。」