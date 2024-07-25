台南第3場中型徵才8月17日南美里活動中心登場　 提供逾千個工作機會

▲台南市勞工局2024年第3場「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動將於8月17日在中西區南美里活動中心辦理，提供1410個工作機會，月薪達3萬元以上的職缺有7成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為打造黃偉哲市長「希望家園」的施政願景，勞工局2024年第3場「台南好生活 台南呷頭路」中型徵才活動將於8月17日(週六)上午9時至12時在中西區南美里活動中心辦理，提供1410個工作機會，月薪達3萬元以上的職缺有7成。

徵才有艾爾斯半導體、前瞻能源科技、台灣穗高科技、瓜瓜園企業、奇美食品、和明紡織、好帝一食品(牛頭牌)、三商餐飲、統一超商、安心食品(摩斯漢堡)、春水堂實業、新光三越百貨、DHL台灣敦豪供應鏈等26家廠商。

勞工局王鑫基局長表示，台南透過南科、沙崙雙引擎，帶動產業發展，提升經濟產值與薪資水平，帶動許多就業機會，8月17日中型徵才以科技業工作居多，佔49%，其中台灣穗高科技股份有限公司針對鋁合金材料製程及營運IE工程師職務開出月薪4萬6千元薪資，鼓勵求職者踴躍應試；除了提供多元職缺，活動現場提供「CPAS職業適性診斷」及「履歷健診」等免費貼心服務，讓求職者瞭解自己的適性工作，對於想優化履歷、自傳的求職者透過個別面談，協助其增進履歷自傳的撰寫能力；另為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，只要投遞2家履歷就送小檯燈、指甲剪或六件式收納袋組等求職好康禮，數量有限，送完為止。

為響應政府推廣節能減碳政策，活動當日可搭乘台南市公車藍幹線至小西門(府前路)站牌後，再步行200公尺的路程即可抵達南美里活動中心(大台南公車系統https://tourguide.tainan.gov.tw/)。為協助市民就業，勞工局職訓就服中心除陸續辦理多場次徵才活動，另提供職前訓練課程，協助民眾提升工作職能，近期有「會計暨資訊商務人員培訓班」、「寵物美容訓練班」、「影音行銷製作培訓班」、「形象整體造型設計實務班」等課程受理報名中，想要了解就業市場趨勢、或強化求職技能民眾，亦可參加7月31日的特定對象及就業弱勢者就促講座，以及8月2日青少年職涯探索講座，相關活動資訊登載於勞工局職訓就服中心網站，網址: https://job.tainan.gov.tw，或電洽(06)6330820。