台南狂風暴雨！水灌進住宅「一家4口受困田中」　周圍全成滾滾黃流

記者林東良、戴若涵／台南報導

凱米帶來強風暴雨！台南市後壁區茄苳里上茄苳25日清晨5時41分發生受困事件，有民眾在家遭水淹，水深達膝蓋處，嚇得屋內4人趕緊報案，所幸警消獲報後，緊急將人救出，暫時安置於區公所內，並無造成人員傷亡。

▲凱米颱風強襲，台南一戶住宅大淹水，警消及出動救人。（圖／記者林東良翻攝，下同）

凱米颱風於25日凌晨4時40分從桃園市新屋區附近出海，25日上午8時其中心位置在新竹的西北西方約80公里處，目前颱風持續西移，但由於受到外圍環流、西南風旺盛水氣的影響，除了中南部山區易有超大豪雨，苗栗以南平地也有持續短延時豪雨或短延時大豪雨的發生，目前各地風雨持續中。

其中台南市後壁區茄苳里一戶坐落在田中的住宅，受到暴雨影響，周遭已成汪洋一片，受到滾滾黃流沖刷，完全看不見田地、道路原貌，該戶人家清晨5時41分左右，驚見家中進水，水深更達到膝蓋處，家中還有2名長者行動不便，趕緊報案求援。

警消獲報後，隨即派遣7車15人3橡皮艇到場救援，並於清晨6時05分接觸到受困的72歲許女、77歲張男、52歲張男、41歲張女，但由於現場水勢驚人，警消於6時16分緊急請求增援人力，最後順利於6時49分協助4人脫困，並將人暫時安置於後壁區公所，待水勢退去後再重回家園。