土石流紅色警戒擴大！12縣市627條溪流「居民須避難撤離」

▲農村水保署公布最新土石流警戒範圍，627條達到土石流紅色警戒。（圖／農村水保署提供）

記者許敏溶／台北報導

凱米颱風挾帶狂風豪雨登陸台灣。農業部農村發展及水土保持署今（25日）中午12時30分，針對高雄市、嘉義縣、新北市等8縣市共19處發布大規模崩塌紅色警戒，另有12縣市、627條達到土石流紅色警戒，比早上486條又多出141條，其中南投縣就有222條達到紅色警戒，佔比達35%，提醒地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

農村水保署在中午12時30分發布最新凱米颱風土石流及大規模崩塌警戒區預報。根據最新雨量觀測資料，農業部發布土石流紅色警戒共有627條，比早上486條又多出141條，分布在12縣、47鄉、212村，黃色警戒396條，分布在11縣、37鄉、141村。若是將土石流警戒紅色與黃色警戒加總在一起，則至少有12縣、1023條要嚴防土石流。

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另發布大規模崩塌紅色警戒19處，比早上增加6處，分布在8縣、14鄉、18村，大規模崩塌黃色警戒共24處，分布在8縣、11鄉、18村。

農村水保署進一步說明，在土石流紅色警戒部分，包括在台中市和平區平等里、新竹縣尖石鄉新樂村、南投縣仁愛鄉新生村、花蓮縣秀林鄉富世村、屏東縣高樹鄉新豐村、高雄市六龜區寶來里、嘉義縣梅山鄉太和村等627條潛勢溪流，已達「土石流紅色警戒」。

此外，在大規模崩塌紅色警戒共19處，分布在新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣、宜蘭縣等8縣市。

農村水保署提醒地方政府，對於紅色警戒區域民眾，應勸告或強制其撤離，並作適當安置。

此外，農村水保署也針對台中市等11縣市發布大規模崩塌黃色警戒，另針對新北市等8縣市發布土石流黃色警戒，地方政府應進行疏散避難勸告。詳情可參考土石流及大規模崩塌防災資訊網。