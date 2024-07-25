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放2天颱風假「400億蒸發」！　郭正亮：全世界沒人這樣搞

▲▼颱風 。（圖／路透）

▲郭正亮：台灣放颱風假造成經濟損失近400億元 。（示意圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

強颱凱米來襲，全台多個縣市宣布停班停課2天。對此，前立委郭正亮指出，台灣颱風假制度可能造成巨大經濟損失，估計放1天颱風假就損失近200億，2天直接蒸發400億，「這真的會出事，不要開玩笑」。

郭正亮24日在政論節目《大新聞大爆卦》上表示，台灣是唯一由縣市首長決定是否放颱風假的國家，「全世界沒有國家這樣搞」。他強調，這種制度不僅造成經濟損失，還可能影響企業運作和金融交易。他舉例說明，部分個人和企業在颱風期間可能需要資金周轉或提款，但銀行卻因放假而無法提供服務。

郭正亮指出，「我們是出口導向國家，卻因颱風假導致貿易公司無法及時處理訂單，這是很大的問題」。他甚至分析，「放1天颱風假損失多少你知道嗎？大概接近200億元」，放2天的話，400億元直接蒸發。

▲▼凱米颱風帶來可觀雨量。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

▲凱米颱風帶來可觀雨量。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

針對現行制度，郭正亮認為，台灣由各縣市決定放颱風假的制度相當奇怪，全世界沒有一個國家是這樣的設計，香港依幾號風球決定，而日本則是由基層單位如公司、學校自行決定是否停班停課。他認為這樣可以減輕縣市長的壓力，同時更符合實際需求。

郭正亮進一步指出，他曾跟日本人談過此問題，「日本人說蛤？有整個市都放假的喔？他連聽都沒聽過啊！而且他們大部分都沒有在放假的，他們颱風天是幾乎都還在上班，除非颱風是強烈到出去就立即有生命危險，不然他們就覺得責任自負」。

此外，郭正亮也提到了台中市長盧秀燕在颱風期間的表現。他表示，盧秀燕展現了「媽媽型」的領導風格，親自坐鎮指揮，希望能夠減少損失和傷亡。「在現行制度下，地方首長確實背負著沉重的責任。」

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