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凱米攜雨彈狂襲菲律賓！多地淹水發「橘色警報」　男受困河上8hrs

▲▼凱米颱風,菲律賓淹水。（圖／達志影像／美聯社）

▲凱米颱風為菲律賓帶來狂風暴雨，導致多地淹水，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

凱米颱風持續發威，鄰國菲律賓也深受衝擊，多地發生嚴重洪災。菲律賓氣象局25日甚至發出了「橘色大雨預警」，警告多地正面臨洪水威脅。通往馬尼拉灣的巴石河（Pasig River）還有一名男子被困在駁船上8小時，所幸目前已獲救。

菲律賓ABS-CBN引述大氣地球物理和天文服務管理局（PAGASA）指出，已在菲律賓多個地區引發洪水的凱米颱風，接下來會持續帶來狂風暴雨，導致多個已經淹水的地區水位持續上漲。

25日凌晨2點，氣象局對三描禮士省（Zambales）、巴丹省（Bataan）、丹轆省（Tarlac）、班巴加省（Pampanga）、新埃西哈省（Nueva Ecija），以及布拉坎省（Bulacan）發布了「橘色大雨預警」，警告這些地區存在洪水威脅。

▲▼凱米颱風,菲律賓淹水。（圖／達志影像／美聯社）

與此同時，馬尼拉都會區（Metro Manila）、黎薩（Rizal），以及奎松省（Quezon）的居民也收到了「黃色大雨預警」，當地政府也呼籲民眾做好防災準備，還啟動了凱米受害者的募款活動。

當地24日下午4點，有人發現巴石河上有一艘駁船幾乎快撞上F. Manalo大橋的桁架，2小時後當地防災中心更接獲通報，聲稱有一名男子被困在了該船上。由於電線纏繞，急救人員需要先切斷當地的電源，以免觸電風險，才能正式展開營救，導致救援行動被拖延。

男子受困8小時後，終於在25日凌晨12時43分成功獲救，並被送院接受急救和醫療檢查。當局暫時還無法掌握這名男子的身份，但城市工程師已對橋樑的結構完整性進行檢查，以確保公共安全。

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