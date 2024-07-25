高雄泡水裡！大樓車道變滑水道…電梯門一開驚見水濂洞

記者許宥孺／高雄報導

凱米颱風強襲台灣，高雄今(25日)豪雨彈下不停，整個高雄幾乎都泡在水裡。有民眾拍下，在三民區建工路一棟大樓周邊嚴重淹水，路邊一部汽車已淹至後照鏡，整台休旅車幾乎快要滅頂，畫面令人怵目驚心。而該棟社區大樓也淹得很慘，社區中庭水深及膝，管理室也淹成一片，住戶都看傻了眼。就連電梯門打開，水柱也不斷地從頂部傾瀉而下。

▲三民區建工路一棟大樓附近嚴重淹水，一部休旅車險滅頂。（圖／翻攝自Threads／runthisway_flim授權）

▲三民區大樓電梯門一開赫見水濂洞。（圖／翻攝自Threads／sunny_lu_0901）

還有民眾在網路上報災情，指出橋頭區橋新一路一帶，整條路也淹成一片黃河，車道，都快淹過轎車引擎蓋。新興區八德一路一棟豪宅也淹得不像話，雨水不斷地灌進地下室，積水至少深及腳裸，且水不斷往下流動，車道變成了滑水道，地下室電梯內也變成小溪流。

▲橋頭區橋新一路快淹過轎車引擎蓋。（圖／翻攝自Threads／sunny_lu_0901授權）

▲▼新興區八德一路豪宅地下室淹水。（圖／翻攝自Threads／sunny_lu_0901授權）

中央氣象署預報員劉宇其表示，今天中南部局部地區不排除發生超大豪雨，其他地方也會有局部性的大雨或豪雨。今晚降雨規模稍微趨緩，但大雨或豪雨仍相當明顯，尤其是中部跟南部地區；金馬風雨今晚明晨也較明顯。