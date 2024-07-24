食藥署預告放寬福島5縣食品進口　消基會反對：仍有微量輻射

▲衛福部預告開放日本福島5縣食品輸台。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者楊惠琪／台北報導

衛福部食藥署昨預告日本食品輸入管制放寬，福島5縣所有產品輸入時，檢附雙證，包括產地與輻射檢測證明，經過邊境逐批查驗即可進口；草案預告60天，蒐集各界意見。消基會今發表聲明，在日本輻射食品尚未全面消滅、未過輻射半衰期前，反對福島5縣食品全面開放。

消基會表示，根據衛福部「最新食品輻射監測專區」資料顯示，日本輸入食品仍有檢出微量輻射的情形，以近3年的退運、銷毀記錄來看，抹茶粉、片裝香菇（原木）、松茸、越桔萃取物、冷凍栗子醬、蒟蒻粉、濃縮藍莓果汁等食品含有銫-134與銫-137的微量輻射，現在並非是全面開放的時機。

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消基會指出，雖然福島5縣生產且於日本流通的食品，必須逐批檢附雙證，且經逐批檢驗輻射，才能夠輸入台灣，但僅是逐批抽樣檢驗，而非逐個檢驗，難保不會有漏網之魚。

消基會進一步指出，本次預告開放的品項包括「野生鳥獸類」、「菇類、漉油菜」，由於野生鳥獸、野生植物，受環境輻射的暴露程度，影響較大，不像一般養殖、產種的農產品，可控制生產過程，食品潛在污染的風險性更高。

消基會呼籲，在日本輻射食品尚未全面消滅、未過輻射半衰期之際，希望衛福部以國人健康為重，應急踩煞車，暫緩開放。