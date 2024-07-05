　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

▲▼消基會檢驗發現，6件嬰幼兒米食含鉛或鎘超標，會影響嬰幼兒腦部發展。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會檢驗發現，6件嬰幼兒米食商品含鉛或鎘超標，食用後恐影響嬰幼兒腦部發展。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

消基會為了解市售嬰幼兒米食商品重金屬含量，針對40件國產及進口商品進行抽驗，今（5日）公布結果。發現5件商品鎘含量超標，1件鉛含量超標。消基會表示，上述違規若未在期限內改正，最高可處300萬罰鍰。另這次有17件商品驗出總砷含量超過新加坡標準，因國內目前無規範，消基會呼籲政府應儘速研擬標準。

消基會曾在2020年針對市售20件嬰幼兒可食米製品，進行鉛、鎘及總砷的含量調查檢測，結果有4件樣品，鎘檢出量超過政府規定標準。為了解後續狀況，消基會在今年2月期間，在雙北的母嬰、嬰童用品專賣店、藥局、網路購物平台等販售通路買40件國產及進口樣品，進行重金屬鉛、鎘、砷及汞的含量調查檢測。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消基會董事長吳榮達表示，40件商品中，國產樣品有28件，類別涵蓋粥、燉飯、炊飯、米精、米糊、米泥、米餅、米條、米菓、米棒；進口樣品則有12件，類別則有米餅、米棒、米圈圈、米泥、粥及雞肉泥。

40件商品中，共有5件商品鎘含量超標，包括展榮食品的「糙米麩」、郭老師的「寶寶米餅-糙米」、美好人生的「稻鴨有機米餅」、玉山碾米的「纖米條」、瀚克寶寶的「紫米米餅」；含鉛超標則是慧鴻貿易的「三立蔬菜味米餅」；另外舒果農企業的「小寶-玉米糊（粥寶寶）」則未標示產地。

▲▼消基會檢驗發現，6件嬰幼兒米食含鉛或鎘超標，會影響嬰幼兒腦部發展。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼消基會檢驗發現，5件嬰幼兒米食含鎘超標。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼消基會檢驗發現，6件嬰幼兒米食含鉛或鎘超標，會影響嬰幼兒腦部發展。（圖／記者許敏溶攝）

吳榮達表示，上述鉛及鎘檢出量超標，依照《食安法》規定，主管機關可命廠商限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間或廢止其公司登記。

此外，這次40件商品中，共有17件商品驗出總砷含量超過新加坡標準，吳榮達指出，砷分為有機砷和無機砷，有機砷毒性較低，大多存在於海產類食物，但長期攝取過量的無機砷，會累積在人體的肝、腎及膽等器官中，引起慢性砷中毒，但國內目前並沒有針對砷含量進行規範，呼籲政府應儘速研擬標準。

▲▼消基會檢驗發現，6件嬰幼兒米食含鉛或鎘超標，會影響嬰幼兒腦部發展。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會檢驗發現，三立蔬菜味米餅鉛含量超標。（圖／記者許敏溶攝）

ET快訊
兩華人菲律賓遭撕票！陸媒：涉案人李娜「來自台灣」
輝人甜笑降臨高雄❤️ 　Highlight、Xiumin、C
6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」！　吃多影響智力
快訊／中油桃園煉油廠「硫化氫外洩」！1人無呼吸心跳
快訊／正國會開鍘！　陳亭妃等3人被除名
快訊／121萬繳了！　漁船不返台：繼續捕魚
熱爆！　52歲男中暑路倒死亡
萊爾富Threads酸「你最小」　OK超商大器回8字

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

路邊1亂象！他閃過「衰吃900元罰單」　全場吵翻：厲害了台灣

早餐店1品項冬天限定！他疑惑「沒市場嗎」　網秒懂：一點都不划算

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

也是受害者！律師嘆「蔡阿嘎太信任人」無誤：但該賠的還是要賠

噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇壞：以為是白芝麻

嘉義民雄13:05規模3.2「極淺層地震」　最大震度3級

基隆漁船福洋266號遭日方登檢　漁業署：正積極交涉「人員均安」

台積電破千「他10股按成10張」超展開　網喊：年底會後悔

搭捷運突發現「票卡多342元」　她仔細一看：只有我現在才知道嗎？

熱爆！高雄燈塔飆39.9度　14縣市進烤箱

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

砂石車左轉遇女騎士直接超車　後車嚇爛長按喇叭提醒救1命

疑姊姊玩打火機釀禍！　高雄2歲女童命喪火窟

孫安佐自認不是壞小孩　再說我有病試試看

浪貓進店被電動門困住　慌張哀號網笑：喵投羅網

路霸夫婦停巷弄堵雙向行車　被催促反嗆：沒差！車租的

路邊1亂象！他閃過「衰吃900元罰單」　全場吵翻：厲害了台灣

早餐店1品項冬天限定！他疑惑「沒市場嗎」　網秒懂：一點都不划算

6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

也是受害者！律師嘆「蔡阿嘎太信任人」無誤：但該賠的還是要賠

噁爆！外送拉麵「溏心蛋爬滿蛆」　網嚇壞：以為是白芝麻

嘉義民雄13:05規模3.2「極淺層地震」　最大震度3級

基隆漁船福洋266號遭日方登檢　漁業署：正積極交涉「人員均安」

台積電破千「他10股按成10張」超展開　網喊：年底會後悔

搭捷運突發現「票卡多342元」　她仔細一看：只有我現在才知道嗎？

熱爆！高雄燈塔飆39.9度　14縣市進烤箱

快訊／堅持選中常委遭正國會除名　陳亭妃：堅信民意最大

「聲林之王　先聲奪人」早鳥禮開搶　7／27台北車站Gail壓軸演出

被歪腰畫面曝！聯結車右轉撞號誌桿　司機曝原因：角度沒抓好

20歲男「刺殺8歲弟」持刀挾父！母遭捅混身血求救　警破門擊斃

兩華人菲律賓遭撕票！陸媒：涉案人李娜「來自台灣」

美西線多家公司調降運價　SCFI今日微漲0.52%

民主黨金主不挺！　迪士尼繼承人：若拜登繼續選「將停止捐款」

塞港缺櫃未解　SCFI連13周上揚、美東線運價逼近1萬美元

小心神隊友變豬隊友　新青安7大誤區一次看

群聯六月營收53.61億元、年增56%　創歷史同期新高

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

生活熱門新聞

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

吸血千萬都不知「蔡阿嘎年收破億？」PTT炸鍋

愛家名醫外遇　小三現況曝光

江坤俊被爆追求許藍方　雙方經紀人回應

一張250還會過期　自然人憑證被嫌爛　

遇最慘暑假！花蓮7年名店「黑金通」宣布停業

日本入境卡關2小時　旅日達人5建議：少選晚上航班

最酷熱時刻要來了！今明兩天達最強　2地熱到「黑發紫」

她搭捷運突發現「票卡多342元」

台北即將飆破40℃？　專家：很快就會有答案

正妹「抓馬尾低頭」安慰男友爆紅！本尊首發聲

更多熱門

相關新聞

食安新制！7月起堅果、內臟重金屬限量加嚴

食安新制！7月起堅果、內臟重金屬限量加嚴

7月起有食安新制實施！食品藥物管理署今（26）日公布，7月1日起針對「特定嬰幼兒食品」及「禽畜內臟」之重金屬限量下修，並增訂「堅果、油籽類」食品的重金屬限量，違規者除沒入銷毀產品之外，最重可處300萬元罰鍰；至於巧克力重金屬加嚴則還要重新規劃評估，預計最快明年1月上路。

兩岸康養康育產教融合項目落地溫州 深化培育養老托育人才

兩岸康養康育產教融合項目落地溫州 深化培育養老托育人才

寶林案團體訴訟啟動！消基會收30被害人委託　估求償金額破億

寶林案團體訴訟啟動！消基會收30被害人委託　估求償金額破億

廣東嬰幼兒毒拖鞋！塑化劑超標805倍 或增加性早熟及過動症風險

廣東嬰幼兒毒拖鞋！塑化劑超標805倍 或增加性早熟及過動症風險

台中2工廠偷排有害廢水！超標15倍　犯罪所得1.8億被沒收

台中2工廠偷排有害廢水！超標15倍　犯罪所得1.8億被沒收

關鍵字：

消基會重金屬嬰幼兒米類製品

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意外入鏡

蔡阿嘎不自殺聲明　媒體人：蘿拉這麼大尾喔

竹北女警「抹黃賣淫」內幕！　竟是長官內鬥犧牲品

蘿拉真實背景被挖出！受害苦主現身爆內幕

快訊／才剛發完影片　蔡阿嘎突發不自殺聲明

網爆「蘿拉疑捲南寧詐騙」3線索全符合！

蔡阿嘎曝手法　64萬YTR笑：低端A錢模式

1年激瘦33Kg！他靠超慢跑擺脫3高＋脂肪肝

獨／性侵女兒100次逼整形　狼父挨告突死亡

「蔡阿嘎擋人財路！」網驚抖：背後恐有高人指點

蘿拉坑錢又騙產品！苦主現身　二伯傻眼

蔡阿嘎再宣布1重磅消息！台大前員工回鍋

花60元停車「發票中千萬」明天不領就充公了

薔薔發聲明「列妹妹4罪狀」正式切割！

插在岩壁1300年　傳奇寶劍「杜蘭達爾」離奇消失

更多

最夯影音

更多

韓妞遊台「民宿拒英文溝通」　被掛電話一臉矇：不會再來

狠母攜2女兒碧潭雙亡！爺、奶赴板殯認屍痛哭

沖繩聽到「給愛麗絲」　循聲真找到垃圾車XD

女房客欠5個月房租避不見面　租管斷電催繳她嗆：告你竊盜

江坤俊妻挺夫內幕 網爆「小三擺正宮姿態」｜20240704 ET午間新聞

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面