6件嬰幼兒米食「鉛鎘超標」吃多影響智力　違規名單一次看

▲消基會檢驗發現，6件嬰幼兒米食商品含鉛或鎘超標，食用後恐影響嬰幼兒腦部發展。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

消基會為了解市售嬰幼兒米食商品重金屬含量，針對40件國產及進口商品進行抽驗，今（5日）公布結果。發現5件商品鎘含量超標，1件鉛含量超標。消基會表示，上述違規若未在期限內改正，最高可處300萬罰鍰。另這次有17件商品驗出總砷含量超過新加坡標準，因國內目前無規範，消基會呼籲政府應儘速研擬標準。

消基會曾在2020年針對市售20件嬰幼兒可食米製品，進行鉛、鎘及總砷的含量調查檢測，結果有4件樣品，鎘檢出量超過政府規定標準。為了解後續狀況，消基會在今年2月期間，在雙北的母嬰、嬰童用品專賣店、藥局、網路購物平台等販售通路買40件國產及進口樣品，進行重金屬鉛、鎘、砷及汞的含量調查檢測。

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消基會董事長吳榮達表示，40件商品中，國產樣品有28件，類別涵蓋粥、燉飯、炊飯、米精、米糊、米泥、米餅、米條、米菓、米棒；進口樣品則有12件，類別則有米餅、米棒、米圈圈、米泥、粥及雞肉泥。

40件商品中，共有5件商品鎘含量超標，包括展榮食品的「糙米麩」、郭老師的「寶寶米餅-糙米」、美好人生的「稻鴨有機米餅」、玉山碾米的「纖米條」、瀚克寶寶的「紫米米餅」；含鉛超標則是慧鴻貿易的「三立蔬菜味米餅」；另外舒果農企業的「小寶-玉米糊（粥寶寶）」則未標示產地。

▲▼消基會檢驗發現，5件嬰幼兒米食含鎘超標。（圖／記者許敏溶攝）

吳榮達表示，上述鉛及鎘檢出量超標，依照《食安法》規定，主管機關可命廠商限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間或廢止其公司登記。

此外，這次40件商品中，共有17件商品驗出總砷含量超過新加坡標準，吳榮達指出，砷分為有機砷和無機砷，有機砷毒性較低，大多存在於海產類食物，但長期攝取過量的無機砷，會累積在人體的肝、腎及膽等器官中，引起慢性砷中毒，但國內目前並沒有針對砷含量進行規範，呼籲政府應儘速研擬標準。

▲消基會檢驗發現，三立蔬菜味米餅鉛含量超標。（圖／記者許敏溶攝）