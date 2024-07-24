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網造謠「板橋大爆炸」！新北市府嚴正駁斥假消息：勿以訛傳訛

▲板橋火警。（圖／民眾提供）

▲板橋篤行路22日發生火警。（圖／民眾提供）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市板橋區篤行路三段玉平巷22日中午12時54分發生嚴重火警，現場一家早餐店及鄰接鐵皮屋發生火警，且由於早餐店後方儲藏室有擺放瓦斯桶，因此火勢發展迅速、延燒4間店面，現場大量濃煙竄出，相當駭人。但有社群網站上有網友惡意造謠，指稱22日發生「板橋大爆炸」，但新北市府卻壓新聞、未見報導。對此，新北市府也澄清，這起火警於20餘分鐘撲滅，且無人傷亡，並非大爆炸，並多家媒體均有報導，呼籲勿以訛傳訛。

新北市府24日嚴正澄清，針對有網友於社群網路指稱板橋篤行路3段發生大爆炸，且未有相關新聞報導一事，該場為早餐店及鄰接鐵皮屋倉庫火警，因倉庫堆放大量易燃物品濃煙及火勢均大，消防局共計出動1個大隊、10個消防分隊、28部消防車，消防人員127名全力救災，約20餘分鐘即撲滅火勢，無人傷亡，絕非網稱大爆炸，且有多家媒體報導，當前面對凱米颱風來襲，應齊力防颱為重，請勿以訛傳訛干擾防颱工作。

新北市府指出，該場火警除了警消人員迅速撲滅，包括聯合報、自由時報、TVBS新聞網、ETtoday等多家媒體均有報導，少數網友竟稱「壓新聞」並散布謠言，企圖帶風向，內容全然與事實不符。

新北市府表示，凱米颱風來襲，新北市府各單位均投入防災工作，有心人士不應該以錯誤訊息、企圖干擾防颱能量。提醒民眾，凱米颱風暴風圈已接觸新北市，此時此刻應做好防颱準備，守護自身安全。

►《ETtoday新聞雲》22日當天報導板橋火警快訊「快訊／板橋篤行路大火！現場慘況曝光　4店面、12機車全燒個精光

▼新北市府嚴正駁斥不實謠言。（圖／新北市府）

▲▼網友於社群平台惡意造謠「板橋大爆炸」壓新聞，新北市府嚴正澄清。（圖／新北市府）

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