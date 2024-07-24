嬰兒一出生「8隻手腳2張臉」嚇壞接生員　印度鄉民衝醫院圍觀

▲印度一個嬰兒出生竟有「8隻手腳、2張臉」。（圖／翻攝X）
記者吳美依／綜合報導
印度北方邦（UP）一名婦女順利生產，寶寶卻天生有著2張臉、4條手臂、4條腿，把接生人員都嚇壞了。不過，當地居民在聽說這個消息後，紛紛衝到醫院圍觀。
每日郵報、自由新聞日報報導，38歲的黛薇（Rama Devi）21日晚間開始陣痛，22日凌晨5時在醫院順產，不過寶寶的特殊外貌，卻在醫院掀起一陣騷亂。
黛薇與丈夫蘭法爾（Ramphal）對於這個「不平凡」的孩子感到驚訝，大批鄉親父老也衝到醫院，只為了看看這個「奇蹟之子」。不過，寶寶出生後無法自行吃奶，22日上午10時、僅出生約5個小時，就不幸夭折，目前無法判斷原因。
醫師解釋，嬰兒完整發育的身體，與另一副尚未完全發育的身體相連。儘管媽媽生產過程非常順利，也沒有出現任何併發症，但印度鄉村女性可能較少接受產檢，或許能夠解釋孩子的意外狀況。
全世界每100萬個兒童之中，就有2人出生時會罹患雙面畸胎（diprosopus），這是一種罕見形式的連體嬰，患者臉部的全部或者部分重複，但臉部和大腦通常連結到同一個腦幹。整體而言，每5萬至20萬個順利出生的嬰兒之中，就會有一個連體嬰。
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