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最奢華婚禮還沒完！首富之子「移地英國」　租100架飛機送賓客

我們想讓你知道…租了100架飛機 最奢華婚禮還沒完！亞洲首富之子「移地英國」　租100架飛機送賓客

左起為印度富豪小兒子阿南特·安巴尼、印度首富安巴尼與首富之妻妮塔。（圖／達志／路透社）

左起為印度富豪小兒子阿南特·安巴尼、印度首富安巴尼與首富之妻妮塔。（圖／達志／路透社）

圖文／CTWANT

印度首富安巴尼（Mukesh Ambani）為了小兒子阿南特安巴尼（Anant Ambani），斥資130億盧比（約新台幣50億元）舉辦一場全球馬拉松式的婚禮，包含連續4日的婚禮以及早在3月就舉辦的婚前派對，而在婚前慶祝活動中，可說是眾星雲集，國際巨星紛紛獻唱，在不久前舉辦的婚禮更是星光熠熠，然而這場被稱為世界上最奢華的婚禮尚未結束，接下來則要前往英國，哈利王子（Prince Harry）和前首相強森（Boris Johnson）也預計參加慶祝活動。

據《太陽報》報導，這場婚禮早在3月就舉辦婚前派對，且印度孟買當地的主要幹道也從3月起，每天總是會有數個小時遭到封閉，在慶祝活動中國際巨星紛紛獻唱，拉開序幕的3月份派對有流行天后蕾哈娜（Rihanna）和歌手阿肯（Akon）為1200名賓客表演，到了5月時，安巴尼家族包下豪華遊輪，進行了為期4天的歐洲巡遊，巡遊期間包括流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）、團體新好男孩（Backstreet Boys）和饒舌歌手嘻哈鬥牛梗 (Pitbull) 都有表演，流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）則是本月派對上的明星。

而在孟買舉行的婚禮中，出席嘉賓則包括明星金卡戴珊（Kim Kardashian）、英國前首相布萊爾（Tony Blair）和強森等各界知名人士。

然而這場被稱為世界上最奢華的婚禮尚未結束，還要前往英國繼續慶祝，在接下來的2個月裡，包括哈利王子和前首相布萊爾及強森在內的嘉賓預計將參加慶祝活動。據報導指出，安巴尼夫婦租了100架飛機來接送來自世界各地的賓客。

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