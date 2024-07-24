凱米10級風暴圈進宜花、大台北　一圖秒懂各地風雨交加

▲強颱凱米來襲，今晚到明天將是風雨最劇烈的時候。（圖／翻攝天氣風險 WeatherRisk臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

強颱凱米暴風圈正壟罩全台，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，颱風10級風暴圈進入宜花、大台北陸地，南部下午已出現持續性大雨，桃竹苗、中部山區風雨也在加強中，劇烈風雨是今天傍晚到深夜需要關注的重點。

「天氣風險 WeatherRisk」表示，凱米中心已經來到了花蓮近海，也開始出現了預期中的變化，颱風中心開始緩慢向南移動、準備滯留或打轉。

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「天氣風險 WeatherRisk」指出，颱風的7級暴風圈已經近乎壟罩全台灣，10級風暴圈也進入宜花、大台北陸地，這些地方的朋友們應該很明顯的感受到外面的風雨正在加劇中。

▲凱米颱風其暴風圈正壟罩台灣。（圖／氣象署提供）

「天氣風險 WeatherRisk」表示，南部下午已經開始出現持續性的大雨，尤其山區的雨量累積快速，屏東泰武在6小時內下了超過300毫米，雨勢驚人。桃竹苗、中部山區的風雨也在加強中。入夜後隨著颱風更接近，中部平地也會開始感受到明顯的風雨。

「天氣風險 WeatherRisk」認為，颱風現在的動向相當關鍵，要花多久的時間完成滯留或打轉，影響劇烈風雨就會延長多久。這是今天傍晚到深夜需要關注的重點。

中央氣象署預報員劉宇其說，颱風影響台灣的4階段，今晚到明天清晨是颱風影響最劇烈、風雨最大，以宜蘭、花蓮北部衝擊最大；明天颱風進入台灣海峽，西半部、澎湖及台東風雨將持續，金馬風雨也會逐漸增大。

他表示，台灣本島風雨到周五逐漸減弱，需注意豪大雨，周五颱風遠離，降雨才會逐步緩和，但周五中南部仍有局部豪雨或大雨發生，金馬明天、周五因颱風接近，風雨仍相當明顯。