高雄昨宣布颱風假遭網洗版酸　綠委指正確決策：別凡事對南部指指點點

▲凱米強颱已到家門口，颱風核心即將進入。（圖／天氣職人吳聖宇臉書）



記者杜冠霖／台北報導

凱米今（24日）上午11時半增強為強颱，氣象專家吳聖宇示警，颱風核心即將進入，北部、東北部、北花蓮風雨轉強；留意颱風不規則路線可能打轉或減慢；西南氣流引進中南部風雨將增。而部分南部縣市昨日因宣布颱風假引發質疑，對此，綠委林俊憲表示，今天的風雨情況，證明決策是無比正確的，對南部最大的考驗是颱風引入龐大西南氣流帶來驚人雨量，不是看路徑預測圖沒有略過南部，就斷定南部不會受影響。

天氣風險公司今中午也在臉書公布各地風雨時程，並指出凱米颱風在過去24小時腳步比預期稍快，路徑也略向南修正；一個季風帶裡的低壓能發展到強烈颱風，相當少見。

林俊憲表示，昨天南部幾個縣市決定放颱風假，在網路上被大量洗版攻擊，結果今天的風雨情況，證明決策是無比正確的。

林俊憲直言，這種走勢的颱風，南部一定要特別注意。怕的不是颱風本身，而是颱風引入龐大西南氣流帶來驚人雨量，過去的經驗，這才是對南部最大的考驗。不是看路徑預測圖沒有略過南部，就斷定南部不會受影響，「我們生活的地方，我們自己最清楚，真的不用凡事都要在網路上對南部指指點點。」