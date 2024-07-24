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中暑致死率高！高溫+高濕更易熱傷害　症狀無法緩解速求醫

▲▼家庭醫學部主任葉日弌帶領民眾認識熱傷害，以及如何應變，平安度過高溫惱人的溽暑。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼家庭醫學部主任葉日弌帶領民眾認識熱傷害，以及如何應變，平安度過高溫惱人的溽暑。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年7月22日就是24節氣中的「大暑」，大暑前後幾天往往是一年中天氣最熱的時候。花蓮慈濟醫院日前由家庭醫學部主任葉日弌主講「高溫惱人的溽暑可能影響您的健康」，帶領民眾認識熱傷害，以及如何應變，平安度過高溫惱人的溽暑。

6月1日以來，在7月上旬因熱傷害就醫人數已超過千人，而受極端氣候影響，全球各地夏天氣溫幾乎年年創新高。一般人認為在炎熱的夏日，空氣中含有一點水蒸氣對降溫似乎會有所幫助；卻不知濕度過高與高溫相結合可能會對人體健康造成危害。

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葉日弌主任表示，在較低的氣溫下，濕度對健康的的威脅較小，但如果是遇到較高的溫度、炎熱和潮濕的狀況下，就得要當心。大部分的人都知道濕度太低，例如低於30%至40%，可能會導致皮膚乾燥和呼吸道不適；卻大多不了解當濕度高於60%至70%時，汗水從皮膚上蒸發的速度會較慢，會影響到體內散熱的調節機制，因為身體難以自行冷卻，體感溫度比實際溫度更熱，也就是高溫下，高濕度會增加熱指數。

在現今夏天動輒32度以上的高溫，甚至高達38度以上，葉日弌主任提醒，消暑的觀念也應該升級，而且不只是在戶外，在高濕度的室內，空氣不流通也可能很危險；最常見的就是造成熱衰竭和中暑，若無法及時改善，可能進一步導致器官損傷，嚴重時可能衰竭、休克危及生命，臨床上中暑有超過10%的死亡率；身體一旦出現不適症狀且無法緩解時，應就醫治療。

▲▼家庭醫學部主任葉日弌帶領民眾認識熱傷害，以及如何應變，平安度過高溫惱人的溽暑。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

台灣夏天的平均濕度，根據中央氣象局資料，平均約75%左右，人體長期在這樣的濕度下，氣溫約超過32度，就可能產生熱傷害，葉日弌主任強調，民眾一定要採取適當的措施，不要以為「忍耐、撐一下」就過去，尤其在戶外，平常可以讓人涼快的風，如果高溫度高濕度下，身體其實已經很難散熱了，不管是用扇子、或吹電風扇等方式產生的「自然風」，其實會對身體造成一個「淨熱量」的輸入，就是「把環境的熱推到我們的身上，而不是讓我們身上的熱可以散得出去」。

葉日弌主任說，面對高溫高濕度的環境下，喝冷水、澆冷水，以及吹冷氣等方式是比較可行的人體散熱方式；流汗雖是身體降溫的主要方式，但高濕度下，空氣中的水氣使汗水不易蒸發，建議要時常補充水分；正常狀況下，白天清醒時，若飲水足夠，約二小時就會有尿意，若整個上午都沒有尿意，就可能是喝水不足。

但葉日弌主任也提醒，若已大量喝水，卻無排尿，也應就醫了解原因。他以馬拉松選手為例，沿途喝水，跑完比賽，體重卻增加2-3公斤，主要原因就是沒有排尿。

葉日弌主任提醒，大熱天若出現疲勞、頭暈、脫水，甚至意識模糊等症狀，應補充水分且做降溫措施，若仍無法緩解症狀時，應立即到醫院急診。他在門診也常遇到病人訴說類似的症狀，但在進醫院之後就有稍微舒服一點的感覺，主要就是院內的空調發揮降溫的效果。
 

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