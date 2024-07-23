南投上半年33人次熱傷害！逾6成是成年男性　預防3步驟曝

▲6旬男子疑因天氣太熱，騎車時竟昏倒自撞受傷送醫。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

今年夏季屢飆高溫，凱米颱風來襲前夕又顯得更熱，對必須在戶外作業的營造業、建築或農作的民眾而言，不僅辛苦，也可能造成熱傷害；南投縣衛生局統計，上半年度熱傷害已達33人次，其中19至64歲男性有21位，若本身有高血壓、心臟病等慢性病、服用抑制排汗、利尿劑等藥劑、過重或高齡等情形，更容易因高溫造成熱傷害。

縣府衛生局提醒，即便在烈日下徒步行走、過度曝曬都有可能發生熱傷害，長時間戶外工作者若無法避免在高溫或太陽下工作，除須安排適度休息，更需採取3步驟預防熱傷害：

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1.保持「涼」爽：雇主採取危害預防措施，設置簡易遮陽裝置、提供可降低體溫之物品或設備，如冷水、冷毛巾或淋浴裝置；2.「補」充水分：勞工適度補充水分、鹽分、電解質，工作前2小時至少要喝水500毫升，工作超過1小時，應飲用含少許鹽份的水；3.隨時留「心」：勞工留意氣象資訊，預防熱傷害，當身體出現頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、虛弱、暈厥等症狀時，就要趕快尋求協助。

縣府衛生局長陳南松表示，如發現身旁的人出現熱傷害徵兆，應採取「5步驟熱傷害急救」：1.蔭涼通風：當出現熱傷害徵兆時，如疲倦、食慾不振、活動力減退等症狀，務必迅速離開高溫的環境，迅速到蔭涼通風處；2.鬆脫衣物：移除其身上過多、不透氣或太緊繃的衣物，並讓其平躺，足部稍微抬高；3.泡水或灑水散熱：全身頸部以下泡冷水，或用涼水擦拭身體，並搧風降溫，如手邊可取得冰涼飲料罐，可放置於其頸部、腋窩和鼠蹊部；4.補充涼水：意識清楚，可給予少許鹽的冷開水或電解質飲料，補充身體所需的電解質；若出現意識不清的現象，則不可以給予飲水；5.儘速送醫：在處理熱傷害的過程中，若出現大量流汗、口渴、噁心嘔吐、輕微的意識混亂、昏厥等等症狀，或超出可以當場處理的情況，應緊急撥打119，尋求醫護人員協助。