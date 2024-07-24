強颱凱米來襲！鹿港、王功漁港空蕩蕩　線西塭仔漁港買氣旺

記者唐詠絮／彰化報導

強烈颱風凱米來襲，彰化縣大城鄉王功漁港今天風雨逐漸增強，美食攤商區空無一人，公所已預備好抽水器具待命，鹿港因為風雨逐漸增大，天后宮美食一級戰區只有一家蚵仔煎營業，也只有零星遊客前往拜廟、用餐，反而是塭仔漁港買氣超旺。

▲彰化塭仔漁港買氣大增。（圖／民眾提供）

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▲彰化王功漁港空蕩蕩。（圖／民眾提供）

今天上午王功漁港，風呼呼的吹，簡直快把人吹走，美食攤商區空內空蕩蕩的，下午將迎來天文大潮，恐怕會引發海水倒灌，鄉長李保玲一早便前往視察，預備好抽水器具待命。

▲彰化王功漁港空蕩蕩。（圖／民眾提供）

鹿港天后宮前一級美食戰區，上午雖然有颳風飄小雨，阿道蚵仔煎也依然開門營業，業者笑說，有遊客趁風雨空檔來用餐，以及拜廟遊客稀疏早上風雨還好先營業，接待零星顧客，若晚點風雨變大也會提早打烊、另外知名包子攤業者也趁上午空檔販賣。

至於線西鄉塭仔漁港，一大早趁著停班停課湧入採買的遊客絡繹不絕，而漁民早已將漁船駛進漁港做好安全防護措施，由於颱風過後，經常會有蟑螂老鼠都會跑上岸或是溜進船艙內，船主黃超群便趁著颱風天休假，拿起消毒機在周邊進行消毒，等颱風過後再進行全港大消毒。

傳統市場、超市及連鎖賣場便湧入不少搶買的民眾，議員賴清美，一早也前往採買，雞蛋架上僅剩1盒、蔬菜也沒全沒了，再轉到泡麵區也僅剩空架，而傳統市場，攤商前擠滿人潮，由於彰化縣今天停班停課，肉品市場也休市，攤商明天也必須跟著休假，肉類、魚類及蔬菜、雞蛋等買氣激增。