去年遭卡努颱風重創！　南投廬山溫泉居民預防性撤離

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風暴風圈觸陸後，已升級成強烈颱風，預料將為全台帶來驚人風勢雨量；去年卡努風災的重災區仁愛鄉居民人人自危、提前進行防災準備工作或撤離，鄉公所指出，包括指標性的高危區廬山溫泉區等地，居民幾乎都已撤離或安置於高地，僅剩當地1家商家有1、2位員工駐守，若有緊急危險，仍將強制撤離。

▲廬山溫泉20餘戶撤離避颱。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

仁愛鄉長江子信今天上午10時許，會同村長、村民代表、警分局和消防分隊等單位，前往廬山溫泉區勸導居民撤離；他表示，依據預報今年颱風的風勢雨勢將比去年卡努風災時更嚴重，而廬山溫泉是地質脆弱的最高危地區，今天主要勸離對象是馬赫坡的居民，不過昨天已跟當地鄉親做聯繫、目前能撤離的都已撤離，留下的還有10幾位，也都在高地進行安置、由村長運送物資，安全無虞。

江子信一行人也探視當地商家和民宿撤離情形，表示去年卡努風災的傷害令人餘悸猶存、提升危機意識，今年的勸離作業也更加落實且順暢，當地商家都非常配合，經昨天的電話聯繫，目前人員也都已離開，只剩下一家商店裡有1、2名員工在守護；他表示尊重他們的想法，但若有緊急狀況，仍將偕同警消單位做強制撤離。

江子信說，四河分署和開口廠商重機具也已在現場準備，若有狀況可隨時聯繫，希望這次做好準備、嚴陣以待下能，能將鄉親的生命財產損失降到最低。

仁愛警分局指出，23日下午及今日上午分別配合鄉公所勸導廬山溫泉住戶撤離，並通報轄內各派出所，準備相關颱風應急物資及發電機，也全力配合各村村長，協助民眾做好防災準備與撤離工作，另針對易受災區域加強巡視，特別是去年卡努颱風重創地區；目前廬山溫泉地區有20餘戶、40餘人，已配合撤離至安全地區，另與轄區民宿業者合作，對23日已住宿的667名旅客實施勸導，籲請今日及早下山、以避免危險。

仁愛警分局長曾文勇呼籲，請鄉民朋友保持警惕、遵守防災指示，勿往山間水邊以免發生危險，並準備好防災物資，警方也將配合仁愛鄉公所持續監控災情動態，適時啟動相關撤離或保護措施，以確保地方居民安全無虞。