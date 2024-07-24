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凱米襲台！狂風豪雨水淹半個輪胎高　台中3700戶半夜停電

▲▼凱米襲台豪雨狂降，台中一度有3700戶停電，另大肚區水淹半輪胎高，警方在場警戒。（圖／警方提供，下同）

▲凱米襲台豪雨狂降，台中一度有3700戶停電，另大肚區水淹半輪胎高，警方在場警戒。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

中度颱風凱米強勢侵台，深夜風雨顯著增強，挾帶短延時強降雨，24日凌晨，大肚區遊園路二段、向上路五段慢車道積水高達20公分，警方冒雨直衝積水區，以三角錐圈圍住積水區，並進行交管指揮，現場已在10點恢復交通；另外，強風吹斷樹木碰觸電線，造成台中地區3703戶停電，經搶修目前僅剩18戶，中午12點前也將完成復電。

▲▼凱米襲台豪雨狂降，台中一度有3700戶停電，另大肚區水淹半輪胎高，警方在場警戒。（圖／警方提供，下同）

台電台中區處擔心凱米帶來的強勁風勢及豐沛雨量，早上8時10分已加派人力、機具前往進駐梨山、和平地區待命，另外，預防風勢對沿海地區電力設備造成損害，台電亦已加強海線地區人力、機具配置，一旦設備受損，期能即時搶修。

▲▼凱米襲台豪雨狂降，台中一度有3700戶停電，另大肚區水淹半輪胎高，警方在場警戒。（圖／警方提供，下同）

台中區處統計，因應凱米颱風，共增派人力161人、車輛、大型機具共62具，並隨災情做滾動式檢討，截至上午10時止，已造成台中地區3703戶停電，目前僅剩18戶停電，預計將於中午12點前完成復電作業。

▲▼凱米襲台豪雨狂降，台中一度有3700戶停電，另大肚區水淹半輪胎高，警方在場警戒。（圖／警方提供，下同）

台電呼籲，暴風圈還沒離開前，停電災情均會隨著風雨而變化，為因應颱風可能帶來的強風暴雨，民眾盡力防範地下室配電設備淹水，陽台及靠窗之電器插頭記得拔除，戶外插座可用膠帶黏貼遮蔽，避免觸電。

▲▼凱米襲台豪雨狂降，台中一度有3700戶停電，另大肚區水淹半輪胎高，警方在場警戒。（圖／警方提供，下同）

此外，民眾應加強固定招牌看板及修剪樹木，防範強風吹落招牌或樹木倒塌而發生斷電或停電，如在路邊看到電線掉落或外露，請通知台電處理，千萬不要自己去撿拾或碰觸。

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