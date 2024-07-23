拜登退選勾「換柱」聯想　黃健庭替朱立倫喊冤：他被傷害至今

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人，不禁讓人聯想到國民黨也曾發生的「換柱事件」，2015年國民黨總統參選人洪秀柱被國民黨廢止提名，換黨主席朱立倫披掛上陣，最終還是輸給民進黨候選人蔡英文。國民黨秘書長黃健庭今（23日）受訪坦言，朱立倫背負很多冤屈，當時是被強迫一定要換、一定要承擔，更被這件事傷害至今。

黃健庭今中午接受「中午來開匯」網路專訪，提及拜登退選，令人回想起國民黨當年「換柱」爭議，黃健庭指出，拜登退選與當時背景還是有點差異，2015年自己還在擔任台東縣長，但據了解，換柱並非朱立倫的主張，那時候因為洪秀柱狀況看來不好，很多壓力來自黨內擔心，連立委選情都會受影響，那種壓力最後只能主席承擔。

黃健庭說，朱立倫也沒想到換柱之後還是沒人要選，只能自己來承擔。這件事朱立倫背負很多冤屈，「從頭到尾他就沒說他要選，但是他擔任黨主席，被強迫一定要換、一定要承擔，我覺得這件事傷害他一直到今天。」

黃健庭續指，這對國家也是很大的損失，以朱立倫的條件，他的國際觀、歷練、思維都很好，可是沒辦法。這次朱回任黨主席，找他接秘書長，「我說擔任黨主席是火坑，朱還回對啊！」但同時也說自己是帶著贖罪的心情來，「對外朱立倫都不會這樣講，我只好陪著他跳火坑。」

至於2026年新北市長人選，黃健庭表示，選舉還有兩年多，他認為，做黨務工作最擔心的是沒有人要選、開天窗，只要有人選，戰將有得挑，這都不是壞事。他也表示，黨擔心的反而是像上次一樣，換了又沒人要選，這才是最難的。