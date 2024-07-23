陸漁船翻覆2死有進展　陸委會明與中方金門協商、歸還遺體和船隻

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

中國籍「三無漁船」今年2月14日在金門海域翻覆釀2死事件，引發兩岸關係緊張。陸委會主委邱垂正上任後，積極處理此事，近期已與家屬達成默契，陸委會和中方代表明（24日）將在金門簽署協商共識，並將歸還遺體和漁船，國民黨立委陳玉珍接受《ETtoday新聞雲》詢問時也證實，經過雙邊多個單位的努力、溝通，她自己也在兩岸跑來跑去，終於取得共識，「民進黨政府與中國都釋出善意，相信陸客到金門觀光也是指日可待」。

陳玉珍說，「撥雲見日終有時，一碧萬頃醉晴空！」在今年春節期間金門海域所發生的不幸事件，經過各方不斷溝通努力後，終於傳出令人振奮的好消息。明天兩岸雙方代表預計將會在金門碰面簽署共識，相信會有圓滿的答案。

陳玉珍強調，這件事情解決之後，不管是滯留的胡姓釣客，還是陸客到金門觀光都是指日可待，相信在不久的將來，兩岸的交流會持續地恢復。

陳玉珍感嘆，金門的觀光業者叫苦連天，已經苦撐很久了，希望兩岸盡快逐漸恢復交流，她自己也會持續替兩岸和平努力。至於這個進展是否認為是民進黨釋出善意？陳玉珍說，兩岸這次都保持善意，希望能夠繼續維持，這才是福國利民。