屎攻難忍！南韓軍方決定「每天啟動」心戰廣播　鼓勵脫北回歸祖國

▲南韓軍方6月9日重啟設在邊境的擴音設備，向北韓進行「心戰廣播」。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓境內脫北者公民團體多次施放含有反體制傳單的空飄氣球，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹金與正便於14、16日連續兩度發表談話警告，揚言將再次進行「屎攻」，18日北韓終於再度向南韓空飄穢物氣球。對此，南韓軍方表示不忍了，未來將會每天啟動邊境上的擴音設備，向北韓進行心戰廣播。

根據《韓聯社》，南韓聯和參謀本部昨（19）日表示，即日起將會「每天輪流啟動」設置於西部前線、中部前線、東部前線的擴音設備，從下午4時至晚間10時，每天連續6個小時向邊境的北韓居民和軍隊實施心戰廣播，以此懲戒北韓不斷空飄穢物氣球的惡劣行徑。

南韓軍方關係人士表示，「雖然這一次只啟動了不到10台的固定式擴音器，但若北韓持續挑釁，（我方）將會提升擴音器的數量，全面啟動設置在兩韓交界的擴音設備。」

據悉，北韓從今年5月28日至19日清晨，一共向南韓空飄高達8次的穢物氣球，氣球裡裝有各種家禽糞便、堆肥、碎片與碎布等垃圾。

南韓聯合參謀本部再度強烈呼籲，北韓應該立刻停止這種幼稚的卑劣行徑，「北韓軍方的行動明顯違反停戰協定，且對我國民眾日常生活構成威脅，是非常低劣且低級的行為。尤其，在近來集中性豪雨在南北韓造成嚴重災害的情況下，北韓又再度反覆進行如此卑劣的行為。因此，北韓軍方應該扛起所有責任。」

報導指出，隨著北韓從今年4月起派駐大量兵力在軍事緩衝區（DMZ）埋設地雷、修建圍牆，因此未來南韓軍方可能會趁白天時向邊境進行心戰廣播。據悉，上一次南韓軍方向北韓邊境實施心戰廣播，已經是6月9號，距離此次已經過39天。