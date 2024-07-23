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快訊／確定了！台中市政府宣布明天停班課

▲▼快訊／台中閃電打雷不停！風雨增強中　網友湧入盧秀燕臉書。（圖／記者許權毅攝）

▲台中入夜後閃電打雷不停，風雨也持續增強，台中市政府深夜宣布24日停班課一天。（圖／記者許權毅攝）

記者游瓊華、許權毅／台中報導

凱米颱風襲台，台中市也列警戒範圍，晚間也出現明顯風雨，台中市政府深夜宣布，明（24）日停班課。台中市政府表示，依據交通部中央氣象署凱米颱風警報晚間23時30分最新資料，凱米颱風路徑轉向偏南移，台中市7月24日（星期三）中午過後風勢將轉強，預估西半部將有10至11級強陣風，已達停班停課標準。為確保市民安全，台中市政府宣布，台中市全市明（24）日停止上班上課。

擔心颱風造成災情，原本進行訪美行程的台中市長盧秀燕才剛抵達美國停留不到6小時就再搭機返台，預計24日清晨5點返抵國門，早上8點鐘主持防災會議。

台中市副市長鄭照新表示，根據中央氣象署資料顯示，凱米颱風影響台灣最劇烈的時間為這週三、週四，市府各局處今日皆做好萬全準備，包含水利局於低窪地區進駐抽水機避免積水，並隨時留意海線地區降雨情況。

今晚約22時許，台中開始出現間歇性雨勢、風勢增加，天空中閃電不停，西區、北屯區、沙鹿區、豐原區、新社區都有民眾回報出現雨勢與閃電，網友也紛紛湧入市長盧秀燕臉書哀號，現市府也宣布，24日台中市停班課。

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