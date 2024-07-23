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觀賽必吃！必勝客超狂「五環芝心圈、金牌比薩」限量開賣了

▲▼必勝客推「五環芝心圈」與「超桔金牌比薩」。（圖／業者提供）

▲必勝客打造超狂「五環芝心圈」與「超桔金牌比薩」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

4年一次的國際賽事即將登場，人氣速食品牌「必勝客」驚喜打造超狂「五環芝心圈」，以濃郁芝心餅皮作為基底，推出5種顏色造型比薩，吸睛度十足，還有象徵奪金的「超桔金牌比薩」等吃，即日起正式開賣，數量有限、售完為止。

▲▼必勝客推「五環芝心圈」與「超桔金牌比薩」。（圖／業者提供）

▲五環芝心圈集結5口味、5顏色造型比薩。

必勝客精心推出「五環芝心圈」應援，選用獨門芝心餅皮為基底，一口氣網羅5種顏色、口味比薩，其中，「紅不讓臘腸」鋪滿爽脆美式臘腸，濃郁肉香結合香脆口感，象徵著勝利長紅；「藍波萬馬卡龍」由藍色法式馬卡龍組成，酥脆外殼帶有些許微甜滋味，有著永遠的NO.1寓意。

「勝綠高香菜」選用讓人又愛又恨的香菜為主角搭配燻雞絲，大吃一口、勝率在手；「黑皮芝麻奶蓋」滿佈香甜又綿密的芝麻奶蓋醬，期許選手有如黑馬般突破重圍取得佳績；最後的「好輝黃薯金幣」則舖滿香酥薯金幣，預演奪金的光輝時刻，單點499元。

▲▼必勝客推「五環芝心圈」與「超桔金牌比薩」。（圖／業者提供）

▲加碼吃真的可以咬的「超桔金牌比薩」。

加碼推出真的可以咬的「超桔金牌比薩」，選用象徵大吉大利的桔瓣結合金黃色香濃起司交織而成，要祝福選手們能夠締造一「桔」棒的傳奇戰績，單點99元。

2款餐點即日起至7月29日搶先於PK APP開放會員購買，同步推出「必勝五環奪金饗宴」，一次就能吃到五環芝心圈+超桔金牌比薩，售價555元；7月30日起則於官網與全門市開賣，數量有限、售完為止。

▲▼肯德基開賣2大開趴神器「雞情派對應援盒」、「金牌蛋撻驚喜盒」。（圖／業者提供）

▲肯德基開賣2大應援神器。

同樣為迎接國際賽事，肯德基也打造2大超狂應援神器，首推「雞情派對應援盒」，內含咔拉脆雞、熱辣煙燻脆雞、鱈魚圈圈、上校雞塊、香酥脆薯及雙色轉轉QQ球共6大人氣美食，並附贈6款沾醬有薄荷巧克力醬、芥末醬、黑糖醋醬、糖醋醬、綠女神醬及番茄咖哩醬，開放搭配不同食物沾著吃，隨盒還送賽事必備可愛加油棒，售價999元，全台限量1萬組。

▲▼肯德基開賣2大開趴神器「雞情派對應援盒」、「金牌蛋撻驚喜盒」。（圖／業者提供）

▲「金牌蛋撻驚喜盒」內藏有1顆金牌蛋撻。

還有超狂「金牌蛋撻驚喜盒」，一盒6入的原味蛋撻中藏有1顆「金牌蛋撻」，內餡裡塞了整顆獨特滷製的紮實鐵蛋，有著破蛋得金美意，搭配香甜奶蛋餡，鹹甜口感更加分，單點每盒240元、套桶餐加點價220元，數量有限、售完為止；以上2款餐點於7月26日起在PK APP開放預購，7月30日起全門市開賣。

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