進口醬料驗出致癌物　台灣德州鮮切牛排：全面停用並主動送驗

▲德州鮮切牛排進口的BBQ醬和肋排用調味料皆被驗出殘留農藥環氧乙烷。（圖／食藥署提供）

記者黃士原／台北報導

食藥署今日公布邊境不合格名單共20項產品違規，Texas Roadhouse德州鮮切牛排輸入的醬料被驗出致癌物環氧乙烷。對此，代理該品牌的開展餐飲集團表示，邊境醬料已全面銷毀，已進口到餐廳的3款醬料，也停止使用並進行封存，未來會尋求台灣廠商生產，在這之前會全面啟用替代食譜。

食藥署今日公布邊境不合格名單共20項產品違規，路德斯股份有限公司（Texas Roadhouse德州鮮切牛排）進口的BBQ醬和肋排用調味料，被驗出殘留農藥環氧乙烷0.2 mg/kg、2.6 mg/kg。食藥署副署長林金富表示，台灣針對環氧乙烷是不准使用，檢測方法定量極限0.1ppm為法規值，而美國是准用。

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對於旗下德州鮮切牛排餐廳從美國總部進口之「肋排用調味料」、「沙朗牛肉香料」、「BBQ醬」，近日於邊境查驗檢出環氧乙烷，代理該品牌的開展餐飲集團發出聲明稿，這次經食藥署檢驗超標之商品皆為美國總部成立30餘年來持續使用的原料，過去進口過程無類似情況發生，目前已於邊境全面銷毀，並未使用於開展餐飲集團任何餐廳。

開展餐飲集團表示，在接獲食藥署通知後，第一時間將德州鮮切牛排餐廳已進口之「肋排用調味料」、「沙朗牛肉香料」、「BBQ醬」停止使用並進行封存，同時自主進行送驗。

開展餐飲集團提到，考量此事件悉因各國食材原料檢驗標準不一所致，未來開展餐飲集團將停止使用進口「肋排用調味料」、「沙朗牛肉香料」、「BBQ醬」原料，尋求台灣廠商生產。在尋求至適切的供應商之前，全面啟用替代食譜，敬請消費者安心食用。