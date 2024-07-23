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不斷更新／中部4縣市明正常上班課！苗栗放颱風假　全台停班課一覽

▲凱米颱風。（圖／RAMMB）

▲凱米颱風進逼。（圖／RAMMB）

7/23 20:17更新：中部4縣市正常上班課，苗栗放颱風假。

記者閔文昱／台北報導

中颱凱米直撲台灣而來，中央氣象署預估，明（24日）下半天到後天颱風中心通過台灣北部上空，且颱風外圍逆時針環流，雨勢跟水氣擴大到西半部，明天全台各地都有顯著降雨，山區可能出現超大豪雨。對此，《ETtoday新聞雲》也整理出全台各縣市今日「宣布停班停課」的時間，方便大家掌握。

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各縣市停班停課狀況：

一、北部地區

台北市：明（24）停班、停課。

新北市：明（24）停班、停課。

基隆市：明（24）停班、停課。

桃園市：明（24）停班、停課。

新竹市：明（24）停班、停課。

新竹市政府表示，因應凱米颱風來襲，依據氣象預報資料及基於桃竹竹苗四縣市共同生活圈，新竹市政府今（23）日20時宣布，「新竹市7月24日（三）停止上班上課」。

新竹縣：明（24）停班、停課。

新竹縣府表示，針對凱米颱風來襲，根據中央氣象署最新氣象預報資料顯示，新竹縣預估24小時雨量達停班停課標準，為維護縣民安全，明(7/24)日停班停課一天。

二、中部地區

苗栗縣：明（24）停班、停課。

苗栗縣府表示，因應凱米颱風來襲，依據中央氣象署預報資料及桃竹竹苗四縣市共同決議，苗栗縣政府今日宣布，苗栗縣113年7月24日（星期三）停止上班、停止上課。

台中市：明（24）正常上班上課。

台中市政府宣布，台中市113年7月24日（星期三）正常上班、正常上課。和平區授權區長決定。

彰化縣：明（24）正常上班上課。

南投縣：明（24）正常上班上課。

雲林縣：明（24）正常上班上課。

雲林縣府表示，依據中央氣象署預報資料顯示，雲林縣風力雨量未達停班課標準，明日(7/24)正常上班、上課。

三、南部地區

嘉義縣：尚未公布

嘉義市：明（24）正常上班上課。

嘉義市政府表示，依據中央氣象署預報資料顯示，嘉義市風力雨量未達停班課標準，明日(7/24)正常上班、上課。

台南市：尚未公布

高雄市：明（24）停班、停課。

屏東縣：尚未公布

四、東部地區

宜蘭縣：明（24）停班、停課。

宜蘭縣政府表示，依據中央氣象署預報資料，受中度颱風「凱米」影響，宜蘭地區明(24)日預測風力及雨量已達天然災害停止上班、上課標準，預估風雨將持續增強，考量縣民人身安全，林姿妙縣長呼籲民眾非必要勿外出，做好防颱準備工作，並請各防災單位應堅守崗位，執行防救災工作，爰宣布本縣明（24）日停止上班、停止上課。

花蓮縣：今晚8點公布，最晚22:00宣布

台東縣：除蘭嶼鄉停止上班上課，其他地區照常上班、照常上課。

台東縣府指出，根據中央氣象署預報資料，台東縣明(24)日除蘭嶼鄉風力達標準，停止上班上課外，其他地區因風力雨量未達停班停課標準，照常上班、照常上課。

五、外島地區

澎湖縣：尚未公布

連江縣：明（24）正常上班上課。

金門縣：明（24）正常上班上課。

停班停課資訊依行政院人事行政總處公告為主。

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