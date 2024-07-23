日本福島5縣食品進口全解禁　食藥署今起預告60天

▲日本福島五縣食品預告放寬限制。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／台北報導

日本福島五縣食品放寬管制。衛福部食藥署今（23）日預告日本食品輸入管制，再次調整相關措施，除了日本國內限制流通產品維持禁止輸入台灣外，福島五縣所有產品輸入時，檢附雙證，包括產地證明及輻射檢測證明，並於邊境逐批查驗，即可進口；草案將進行為期60天的預告期間，以蒐集各界意見。

食藥署今預告日本食品輸入管制新措施。食藥署副署長林金富說明，國際上原有53個國家地區對於日本食品採取管制措施，但目前剩中國、韓國、俄羅斯及台灣尚未完全開放。他表示，參考國際作法，相關日本食品輸入管制措施預告，包括「維持禁止日本國內限制流通產品品項輸台」、「維持福島5縣（日本福島、茨城、櫪木、群馬及千葉）所有產品輸入須檢附雙證，產地證明及輻射檢測證明，並於邊境逐批檢驗」、「維持日本所有輸入產品均須檢附產地證明」。

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林金富說明，也就是日本不准流通的品項，也不能輸入到台灣，而日本五縣食品包括野生鳥獸肉、菇類、漉油菜等採取雙證、逐批檢驗的方式查驗。非福島5縣特定地區的產品，未來不再要求雙證，免檢附輻射檢驗證明，提出產地證明即可。

衛福部於113年7月23日預告修正「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」(即禁止進口之規定)草案，及預告修正「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」草案。修正前述草案，將進行為期60天，以蒐集各界意見。

食藥署說明，自111年2月21日起至113年6月30日止，福島五縣開放品項均採雙證管理，並逐批輻射檢驗共12724批；非福島五縣採雙證管理之產品輻射檢驗共1517批，均符合我國標準；統計從100年3月11日日本發生福島核電廠事件後，13多年來我國在邊境檢驗輻射23.5萬餘批，檢測結果均符合我國標準及日本標準，不合格率為0。