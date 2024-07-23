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「開第一槍放假會是哪個縣市」　全場答案很一致：首當其衝！

▲▼氣象署17:30持續針對凱米颱風發布陸上警報。（圖／氣象署提供）
▲氣象署17:30持續針對凱米颱風發布陸上警報。（圖／氣象署提供）

記者邱晟軒／綜合報導

中颱凱米來勢洶洶，中央氣象署今（23）日上午11時30分發布海上、陸上颱風警報，外界密切關注是否會停班、停課。對此，就有網友好奇「開第一槍放假的會是哪個縣市？」

一名網友今天下午在批踢踢八卦板發文表示，「每個首長你看我，我看你，就是不敢做決定，但也有少數有嘎思（guts）的。對此，他直言照這個局面來看，很好奇「開第一槍放假的會是哪個縣市？」

貼文曝光後，就掀起網友熱議，大票網友都預測宜蘭、花蓮等花東地區會首先宣布停班課，「宜蘭吧，都預計在他那邊登陸了」、「宜、花明天肯定放吧」、「宜花東有資格啊，你要不要去體驗看看」、「通常都是東部，台北都要等到最後一刻」、「花蓮還在重建當然先放」、「宜蘭吧！每次都首當其衝」。

▲氣象署17:30持續針對凱米颱風發布陸上警報。（圖／氣象署提供）▲氣象署17:30持續針對凱米颱風發布陸上警報。（圖／氣象署提供）

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《ETtoday新聞雲》彙整全台各縣市「宣布停班停課」時間一次看

氣象署預估，今晚凱米暴風圈會進入台灣近海，明天深夜至後天日清晨颱風中心於宜蘭登陸的機會最高。同時，氣象署預測，今晚 8 時至明晚 8 時的未來 24 小時雨量，新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣及花蓮縣等 10 縣市山區，累積雨量達到停班停課標準。山區以宜蘭縣 400 至 600 毫米最顯著。

依《天然災害停止辦公及上課作業辦法》規定，颱風暴風半徑預期會在4小時內經過的地區，平均風力達七級以上或陣風達十級以上時，即可停止辦公及上課。一切以地方政府的公布為準，並可參考行政院人事行政總處公告。

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