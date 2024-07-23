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塞納河髒爆「大腸桿菌超多」　巴黎奧運水上活動安全堪憂

【巴黎奧運】塞納河髒爆！大腸桿菌超多　鐵人游泳、水上活動安全令人憂

▲塞納河髒爆！大腸桿菌超多，鐵人游泳、水上活動安全令人憂。（翻自icruises.jp）

圖文／鏡週刊

2024巴黎奧運將在本月26日開幕，但其中令人關注與擔心的，是塞納河的衛生安全問題。因為塞納河的大腸桿菌數量，在先前就嚴重超標，雖然當局為了奧運極力整治，但目前水質的大腸桿菌數「勉強合格」，只要遇到下雨，大腸桿菌的數值又有可能超標。

據日本《每日新聞》報導，塞納河在過去101年因為水質嚴重污染等問題，長時間都被禁止游泳，不過這一次巴黎為了舉辦奧運，「整治塞納河」變成重點項目之一。由於這次塞納河，將作為「鐵人三項」、「帕運鐵人三項」、「公開水域游泳」等比賽的場地，因此塞納河的大腸桿菌數值，必須低於每100毫升1000個菌落形成單位（CFU）以下。

報導指出，7月份當局再對塞納河進行調查，大腸桿菌數值一度到合格邊緣。但在9日下了一場大雨後，10日再檢測，數值又標出3倍，達到每100毫升3000個菌落形成單位。17日巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）特別跳進塞納河游泳，證明河水水質已夠乾淨，可以在奧運期間舉辦游泳比賽。

【巴黎奧運】塞納河髒爆！大腸桿菌超多　鐵人游泳、水上活動安全令人憂

▲巴黎市長伊達戈特別跳進塞納河游泳，證明水質已淨化。（翻自CNN畫面）

報導也形容，大阪道頓堀川的大腸桿菌數值，平均為每100毫升240個菌落形成單位。換句話說，塞納河的「髒度」，是道頓堀川的4倍。


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