「我媽被騙了正在匯款」　桃園警急衝銀行...保婦10.5萬血汗錢

▲李姓婦人誤信詐騙話術前往銀行匯款。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名黃姓女子向警方報案，指稱母親接到詐騙集團電話，執意要去龜山區萬壽路二段某銀行滙款投資股票賺大錢，她趕不過去麻煩警方幫忙阻止，線上警網火速趕到現場查看，正在匯款的李姓婦人已寫好匯款單據，正在與行員清點現金10萬5千元，在行員、警方苦口婆心力勸，並不斷告知此乃詐騙集團騙術，同時提供許多詐諞案例，李婦才恍然大悟放棄匯款。

▲櫃檯行員正清點現金10萬5千元，員警及時趕到阻匯。（圖／龜山警分局提供）

昨日（22日）中午12時50分許，龜山分局派出所值班員警接獲黃姓女子報案，指稱她70歲的母親疑似遭詐騙集團電話，準備去銀行匯款，現在手機定位在龜山區萬壽路二段某銀行，因為她人在桃園區一時無法趕到，麻煩員警協助阻止匯款，值班立即通知線上巡邏警網警員司尚儒、尤韻婷司等2員火速趕赴現場。

員警在櫃檯前發現，李婦已寫好匯款單據，正在與行員清點現金10萬5千元，員警關懷詢問匯款用途，起初李婦堅稱是要匯給熟識多年之友人從事投資，堅信自己未遭詐騙，態度強硬，不需要警方關心，經員警慢慢引導確認李婦乃是歹徒教導之話術應付行員、警方的關懷提問，所幸經警方、行員不厭其煩、反覆勸說即告知當前詐騙集團誆騙民眾投資賺大錢的話術，才勸退婦人匯款決心。

李婦家屬事後也趕到現場，感謝員警適時阻止婦人匯款，並表示母親多年前已遭投資詐騙，但婦人個性剛強不願聽信兒女的勸說，這次非常感謝員警及時伸出援手保住母親退休金，龜山派出所所長陳政斌呼籲，當前詐騙集團慣用投資高報酬，民眾不要貪心冷靜查證報警。